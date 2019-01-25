كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 01:00 صباحاً - بالفيديو.. ريال مدريد يقهر جيرونا ويضع قدماً في نصف نهائي الكأس

ريال مدريد

حقق ريال مدريد فوزاً كبيراً ومقنعاً بنتيجة 4-2 على حساب ضيفه جيرونا في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

المباراة التي شهدت تقلبات عديدة بالنتيجة وأداء الفريقين، انتهت في النهاية بفوز مقنع لريال مدريد على جيرونا، ليضع النادي الملكي قدماً في نصف نهائي البطولة.

وبعد بداية سريعة جداً من جانب الفريقين، تلقى ريال مدريد هدف مفاجئ في مرماه عن طريق أنطوني لوزانو مهاجم جيرونا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة والشوط الأول.

وأدى الهدف الذي تلقاه فريق ريال مدريد إلى استفاقة من لاعبيه، الذين تولوا السيطرة على المبارة بعد هدف جيرونا الأول.

وبالفعل نجح لاعبو ريال مدريد بإدراك هدف التعادل سريعاً، عن طريق جناحه لوكاس فاسكيز بعد مشوار رائع من الظهير الأيمن الشاب ألفارو اودروزيولا في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول والمباراة.

ونجح ريال مدريد بالعودة الكاملة بالنتيجة في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق قائده الإسباني سيرجيو راموس في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول والمباراة.

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة 41 بفضل مهاجمه البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور، ترجمها القائد سيرجيو راموس بنجاح في شباك جيرونا بطريقة مميزة.

ولعب الشوط الثاني بنفس رتم الشوط الأول، حيث وجد الفريقين المساحات المفتوحة لتهديد المرميين، في ظل الأخطاء الدفاعية المتكررة من جانب الفريقين.

وفي الدقيقة 67 حصل فريق جيرونا على ركلة جزاء تسبب فيها الشاب ماركوس يورنتي لاعب خط وسط ريال مدريد، نجح أليكس جرانيل بترجمتها في شباك كورتوا معلناً هدف التعادل الثاني لصالح جيرونا.

وفي الدقيقة 77 ظهر المنقذ دائماً سيرجيو راموس مرة أخرى وسجل هدفه الشخصي الثاني وهدف ريال مدريد الثالث في المباراة بعد صناعة مميزة من الظهير البرازيلي مارسيلو.

وبعدها بدقائق قليلة، أمن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فوز ريال مدريد وعزز تقدم النادي الملكي بهدف رابع مطمئن نسبياً في الدقيقة 80 من عمر المباراة بعد صناعة من المهاجم البرازيلي الشاب فينسيوس لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بنتيجة 4-2 على حساب جيرونا.

ويستعد ريال مدريد للسفر إلى مقاطعة كتالونيا من أجل مواجهة جيرونا في مباراة الإياب على ملعب الأخير مساء يوم الخميس القادم الموافق 31 يناير.