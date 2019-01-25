كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 01:00 صباحاً - شيرين رضا : أنا زملكاوية متعصبة..ومفيش حاجة في حياتي اسمها سي السيد



كتبت : انجي بيومي أكدت الفنانة شيرين رضا ، أنها زملكاوية متعصبة للغاية ، قائلة :"أنا زملكاوية جدا جدا". وأضافت"رضا" خلال مقطع فيديو عرضته فضائية "إم بي سي مصر"، أن مواقع التواصل الإجتماعي تصيبها بحالة من العصبية؛ نظرا للهجوم الذي تتعرض له هي وباقي الفنانين. وقالت "رضا"، :"مفيش حاجة في حياتي إسمها سي السيد، عاوز يعمل سي السيد يعملها علي نفسه، وعادي أن الراجل يكون بكرش، المهم العين تشوفه إزاي".

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