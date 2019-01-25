كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 01:00 صباحاً - بالفيديو.. تفاصيل الصفقة التبادلية النارية بين الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عن عرضه الرسمي لنادي الزمالك من أجل الفوز بخدمات لاعبين من ثلاثة طلب ضمهم، على رأسهم اللاعب طارق حامد.

آل الشيخ قال في تصريحات لقناة "أون سبورت":"تواصلت مع أمير مرتضى وقدمت له عرضاً من أجل ضم عبد الله جمعة مع واحد من الثنائي طارق حامد ومحمود عبد العزيز".

وتعادل بيراميدز في مباراة ماراثونية (3-3) مع الزمالك بعد أن تأخر مرتين (1-0) و(3-2)، وتقدم مرة واحد في اللقاء (2-1)، ليبتعد عن المنافسة على لقب الدوري بسب بخوضه 3 مباريات أكثر من الزمالك وتخلفه بفارق 3 نقاط عن الأبيض.

وأضاف آل الشيخ:"عرضت على الزمالك الحصول على عمرو مرعي ومحمد حمدي ومبلغ مالي، أو إضافة مهند لاشين لثنائي فريقي مع المبلغ المالي".

وعقب مالك بيراميدز على اللاعب عبد الله جمعة قائلاً:"لقد تعرض لطرد ظالم، لم يكن يستحق الطرد من حكم اللقاء، لكن على الجهة الأخرى استحق طارق حامد العديد من الكروت التي لم يحصل عليها".