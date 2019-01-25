كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 01:00 صباحاً - تركي اّل الشيخ: الزمالك تعرض للظلم بطرد عبدالله جمعة
تركي اّل الشيخ
قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس نادي "بيراميدز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير، على فضائية "on sport"، إن طرد لاعب نادي الزمالك عبدالله جمعة، أمام فريقه "بيراميدز" لم يكن مستحقًا.
وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز حالة طرد لعبد الله جمعة لاعب الفارس الأبيض، بقرار من الحكم الإيطالي «جيانلوكا روكي»، وجاء هذا بعد تدخل جمعة على «كريستيان بينافنتي»، لاعب بيراميدز الجديد.
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