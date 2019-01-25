كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 01:00 صباحاً - رسمياً - سموحة يضم أحمد مصطفى لاعب جنت البلجيكي

أحمد مصطفى

أعلن نادي سموحة ضم أحمد مصطفى لاعب جنت البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. ويلعب أحمد مصطفى ضمن صفوف المنتخب الأوليمبي تحت قيادة شوقي غريب. ويجيب مصطفى صاحب الـ22 عاما، اللعب في مركز الجناح الأيسر. وانضم اللاعب الشباب إلى صفوف جنت من نادي بتروجيت مطلع الموسم الحالي. وشارك أحمد مصطفى في مباراة وحيدة هذا الموسم بالدوري البلجيكي ضد سيركل بروج، في مباراة انتهت بفوز فريقه بثلاثية نظيفة.

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