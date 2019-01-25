كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 01:00 صباحاً - شاهد تركي اّل الشيخ يهاجم حسام حسن: لا يوجد تكتيك

تركي اّل الشيخ

عبر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عن عدم رضاه بتعادل فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري. وتعادل بيراميدز مع الزمالك 3-3 في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للدوري. وقال تركي آل الشيخ عبر قناة أون سبورت: "طريقتنا في الملعب أصبحت محفوظة وكرة القدم ليست اختراعا". وأضاف "لا يجب أن يجلس نجوم كبيرة تبلغ أسعارهم ملايين الدولارات على مقاعد البدلاء". وأكمل "إذا كان معنا مديرا فنيا آخر لن يستطيع أي فريق الوقوف أمامنا". وأكمل "نشاهد روح كبيرة للاعبي بيراميدز في المباريات، ولكن لا نشاهد خطط فنية في الملعب". وأتم تصريحاته "سأجلس مع حسام حسن وإبراهيم حسن للحديث معهما ومعرفة أسباب تراجع النتائج".



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