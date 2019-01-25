كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 01:00 صباحاً - توفيق عكاشة: بريطانيا مهددة بالتقسيم

كتبت : شيرين عصملي

أكد الإعلامى توفيق عكاشة، إن أوروبا تعانى حالة من عدم الاستقرار، حيث إن بريطانيا مهددة بالتقسيم.

وقال عكاشة خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، إن ألمانيا بها حالة من الإستقرار بسبب قوة وقيادة المستشارة ميركل ، موضحا : « بحب ميركل واحترمها جدًا واعتبرها المرأة الحديدية العالمية، فقد استطاعت قيادة ألمانيا لأربعة دورات انتخابية متعاقبة».