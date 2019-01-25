كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 01:00 صباحاً - توفيق عكاشة: بريطانيا مهددة بالتقسيم
كتبت : شيرين عصملي
أكد الإعلامى توفيق عكاشة، إن أوروبا تعانى حالة من عدم الاستقرار، حيث إن بريطانيا مهددة بالتقسيم.
وقال عكاشة خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، إن ألمانيا بها حالة من الإستقرار بسبب قوة وقيادة المستشارة ميركل ، موضحا : « بحب ميركل واحترمها جدًا واعتبرها المرأة الحديدية العالمية، فقد استطاعت قيادة ألمانيا لأربعة دورات انتخابية متعاقبة».
كانت هذه تفاصيل خبر توفيق عكاشة: بريطانيا مهددة بالتقسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.