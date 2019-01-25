كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 01:00 صباحاً - عكاشة يحذر من القنوات الأوروبية الناطقة بالعربية-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه يحب توعية المواطن العربي وتحذيره من المعلومات المغلوطة التي يتم بثها عبر القنوات الناطقة باللغة العربية، ولابد في التفكير في الهدف من تلك الأخبار المذاعة على هذه الفضائيات.

وأكد عكاشة خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، أن القنوات الناطقة باللغة العربية؛ مثل بي بي سي، ودي دبليو؛ وفرانس 24، وروسيا اليوم؛ تعمل حسب سياسة دولتها في المنطقة العربية ولا يهمها ما تبثه في العالم العربي.

وأكد أن كل هذه القنوات تستهدف تدمير المنطقة ولا تبث الحقيقة كاملة؛ ولكن تبث الاخبار و الاحداث من وجهة نظر الدولة المالكة لها.