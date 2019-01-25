كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 01:00 صباحاً - توفيق عكاشة: "احنا في مرحلة الشفاء"-فيديو
كتبت : شيرين عصملي
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الفترة المقبلة سوف تشهد حالة اقتصادية متميزة، وذلك عقب سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الدولة منذ فترة، موضحا أن عملية الإصلاح جعلت البعض يتألم، قائلا: «نحن في مرحلة الشفاء».
وأضاف عكاشة خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»؛ موجها حديثه للشعب المصري: «سوف تعيشون في حالة اقتصادية متميزة»؛ والرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى عملية الإصلاح الاقتصادي بدون استخدام بنج.
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