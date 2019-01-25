كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 01:00 صباحاً - تعرف على طرق مواجهة الشائعات

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، :"أقول للمسئولين الذين يقوموا بالرد على الشائعات، أن الشائعات تطلق في المجتمع الذي تتناسب معه، وتتفاعل فيه ومعه حتى تنتشر، وهذا أحد علوم الشائعات، وهذا يعني أننا حتى يتم إطلاق شائعة في الريف، نتحدث عن ارتفاع أسعار السماد، وخلال دقائق تكون جميع القرى تتحدث عن ارتفاع أسعار الأسمدة؛ لكونها سلعة تهم الفلاح، بينما لو أطلقت هذه الشائعة في ميدان رمسيس بمحطة مصر، لن يهتم بها أحد".

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" على فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، : "إنني كرجل إعلام أدعي اننى خبير بهذا المجال، أعلم أن الشائعة لها مقومات، حيث أن 25% من الشائعة تكون صدق والـ75% كذب، بينما الإخوان علمهم بأبجديات الشائعات خطأ، فهم يطلقوا شائعات خاطئة بنسبة 100%".

وتابع، أنه عند الرد على شائعة لا يصح أن يكون الرد عليها بالنفي فقط، معقبًا: "متعملوش زي الطالب في المدرسة اللي بيعمل الواجب وخلاص"، مشيرًا إلى أن الإسلام يقول في أي قضية لا بد أن يكون هناك شاهدان عليها، والرد على الشائعة يكون بجعل المستهدفين بالشائعة هم من يقوموا بتكذيبها".