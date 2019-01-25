كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 01:00 صباحاً - مشادة على الهواء بين أحمد كريمة وداعية سلفي-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

نشبت مشادات كلامية بين الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، والداعية السلفى سامح عبد الحميد، بسبب زواج القاصرات.

وأوضح "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية الحدث اليوم، أن رأي الإسلام في هذه المسألة يرجع إلى أن عقد الزواج الصحيح له شروط أهمها البلوغ والعقل والرشد.

وأضاف أستاذ الشريعة، أن عقد الزواج بالنسبة للمرأة لابد أن يكون عقب بلوغها سن الرشد في الـ18 سنة وفق ما حدده الفقهاء، مضيفًا "تصحيحًا لفهم مغلوط، النبي (ص) عقد على السيدة عائشة وهى في سن الـ18 ومن قال بغير ذلك هو كذب وافتراء".

وتابع، لا يوجد في الإسلام زواج أطفال ولا صبايا، إذا وقع العقد بغير ذلك يكون باطلا، ليتدخل الداعية السلفي "عقد إيه اللى باطل؟".