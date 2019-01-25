دراسة تؤكد قدرة شريك الحياة على تخفيض ضغط الدم المرتفع

أكدت دراسة حديثة أجريت في جامعة أريزونا الأمريكية، أن التفكير في شريك الحياة يساعد على وقف ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن وجود شريك الحياة إلى جانبنا، أو مجرد التفكير به، يمكن أن يساهم بشكل فعال بالسيطرة على ارتفاع ضغط الدم الناجم عن التوتر.

وهناك العديد من الحالات التي تضعنا في حالة من التوتر، مثل العمل والامتحانات، ويمكننا إدارة هذا التوتر بالتفكير بعلاقتنا مع الشريك.

ولاختبار مدى تأثير شريك الحياة في التقليل من ارتفاع ضغط الدم، أجرى الباحثون دراسة على 102 من المتطوعين المتزوجين، فحصوا خلالها ضغط الدم لديهم، وطلبوا من جزء منهم التفكير بشركاء حياتهم.

وكشفت النتائج بأن ضغط الدم لدى الأشخاص الذين فكروا بشركاء حياتهم، كان في مستوياته الطبيعة مقارنة مع الأشخاص الآخرين.

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