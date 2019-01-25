مجمُوعة إيلي صعب لربيع 2019.. مُستوحاة من "آلهة أعماق البحار"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع الكشف عن ترشيحات الأوسكار يوم الثلاثاء، أطلق إيلي صعب مجموعة جديدة من تصاميم السجادة الحمراء لربيع 2019 مستوحاة من آلهة أعماق البحار.

فتضمنت المجموعة فساتين فاخرة وبدلات سباحة أنيقة مرورًا ببدلات البنطلون وبدلات الجمبسوت.

ومن أبرز القطع التي لفتت الانتباه، بدلة سباحة براقة من قطعة واحدة مزينة بحزام خصر ذهبي لامع، إلى جانب معطف ماكسي مغطى بالترتر باللون الأزرق البحري.

وطغت على المجموعة لوحة ألوان بحرية، كظلال الكورال التي ظهرت على شكل تطريزات من الدانتيل أو الترتر والتي أتت على شكل شعاب مرجانية وزينت بدلات البنطلون والفساتين.

وزينت الطبعات الذهبية فساتين تول ذات خطوط العنق المختلفة كالهالتر والقصة المنخفضة والكتف الواحدة وغيرها، كما قام المصمم باستلهام تطريزات القطع من تموجات أشكال النباتات تحت الماء؛ فأتت القطع بطبقات متعددة وأحيانا بأطراف غير مماثلة وأحيانًا أخرى مزينة بالأهداب أو بفتحات طويلة.

وأتت فساتين الأورجانزا بالأكتاف المنسدلة بظلال الأزرق البحري والكورال وعكست سحر الأناقة الكلاسيكية من هوليوود القديمة، حيث زينت الأغصان البراقة الخصور، وكان هناك فستان قصير مغطى بأزهار من الريش، واختتم العرض بتقديم فستان لامع طويل باللون الأزرق الساحلي وبفتحة جانبية طويلة وخط رقبة غير متماثل.

وتضمنت الإكسسوارات أقراطا مزينة بأحجار كريمة، وسلاسل مستوحاة من شبكة صيد السمك مزينة بالأحجار المائية، ونظارات شمسية بإطار كبير لامع بنمط الريترو.