الامارات | 7 نصائح لمظهر صحّي ورشيق

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لمظهر صحّي ورشيق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الرغبة في الظهور بأفضل مظهر باتت أمراً يهتم به الجميع، ولم يعد مقتصراً على النساء فقط، إذ أصبح الرجال أيضاً مهتمين بمظهرهم، ولا تخفى على أحد أهمية المظهر الخارجي والانطباع الذي يتركه، خصوصاً في عصر الـ«سوشيال ميديا».

طبيب التجميل، الدكتور ماهر الأحدب، يقدم أهم النصائح للمحافظة على شباب المظهر والجمال بأسهل الطرق:

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