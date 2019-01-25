الامارات | 10 مفاجآت سارّة على «جدول دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مفاجآت سارّة على «جدول دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل دبي مفاجأة الزوار والمقيمين بالفعاليات المميزة والتجارب المحلية الرائعة التي تنظّمها، فقد شهد عام 2018 عدداً من الإضافات الجديدة إلى قائمة الفعاليات المقامة في المدينة، والتي ستستمر على نطاق أوسع خلال العام الجديد. وفي ما يلي أفضل الفعاليات التي تم إدراجها في جدول فعاليات دبي للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، والتي تتنوع بين الترفيه والرياضة:

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