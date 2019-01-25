الامارات | «الإمارات اليوم» تُهدي «علمني زايد» لـ «الفجيرة للموارد الطبيعية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات اليوم» تُهدي «علمني زايد» لـ «الفجيرة للموارد الطبيعية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت صحيفة «الإمارات اليوم» كتاب «علّمني زايد»، الذي أصدرته الصحيفة، إلى مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وتسلّم الكتاب المدير العام للمؤسسة المهندس علي قاسم، من مدير مكتب رئيس التحرير، الزميل يوسف أحمد، بحضور نائب المدير أحمد اليماحي.

وقال قاسم إن هذه الخطوة هي خطوة بناءة للناشئة، وتهدف إلى تعريف الأطفال واليافعين بتاريخ القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومن واجبنا أن ننقل لهم المعرفة حول مسيرته، وما قدمه حتى أصبحنا نعيش في دولة يشار إليها بالبنان.

معرباً عن شكره للصحيفة على إصدارها مثل هذا الكتاب الموجه لعقول المستقبل من أطفال اليوم، ليتعلموا منه تلك الأخلاق الحميدة، ويتخذوا من مسيرة المغفور له الشيخ زايد، المملوءة بالنجاحات والإنجازات دروساً وعبراً يستفيدون منها في حياتهم اليومية.

يذكر أن «الإمارات اليوم» أصدرت الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، ليصل إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال المواطنين والمقيمين، ومكاتب الدوائر الحكومية في مختلف أنحاء الدولة.