الامارات | 3 ألوان شفاه من «K7L»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ألوان شفاه من «K7L» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع بداية هذا العام تقدّم K7L، العلامة الكويتية الرائدة في مستحضرات التجميل، مجموعتها الخاصة من حمرة الشفاه بثلاثة ألوان، لكل منها مناسبة خاصة وتأثير مختلف على الإطلالة.

Hue Me

يشكّل هذا المستحضر المميّز أداة ضرورية لكل امرأة أنيقة وعصرية، فتركيبته الكريميّة تغطي الشفاه بكل سهولة مثل الغلوس، وتؤدّي دور أحمر شفاه مطفيّ يتمتّع بقوة ثبات هائلة. يرافقك من الصباح حتى المساء بمجرّد استخدام مرة واحدة ليس أكثر.

Sinsational

يتميّز هذا اللون بقوته وجرأته، فهو مثالي للمرأة ذات الشخصية الحادة، سواء بلونه الأحمر الداكن أو بتأثيره السائل المطفي، كما يتمتع قلم حمرة الشفاه «سينسيشنال» بقوة ثباته، حيث يمكن تطبيقه عند الصباح وثباته حتى آخر الليل، كما يمكن تطبيقه مع إطلالة بملابس رسمية أو بملابس سوداء.

Turkish Delight

حمرة تركش ديلايت هي للأيام التي ترغبين فيها في الظهور بإطلالة حلوة ودودة. هذه الحمرة تعتبر مثالية لإطلالة بسيطة دون مكياج، فتأثيره الكريمي ولونه الوردي يتماشيان مع ماسكارا K7L المفضلة لديكِ لتمنحك مظهراً جذاباً لطيفاً دون عناء يذكر.