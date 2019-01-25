الامارات | «سماش روم» طريقة مختلفة ليوم شيق

شكرا لقرائتكم خبر عن «سماش روم» طريقة مختلفة ليوم شيق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم «سماش روم» The Smash Room، التي تعد الحل المثالي للتغلب على التوتر، طريقة مختلفة لقضاء يوم شيق بشكل فريد من نوعه.

وتتضمن الباقة تحطيم أي قطع غير مرغوب فيها، كهدايا شخص كان عزيزاً في يوم ما ولم يعد، إضافة إلى 10 قطع زجاجية وجهاز تلفزيون ضخم، حيث تكون المفاجأة في إمكانية كتابة اسم شخص غير محبوبٍ مثلاً أو جملة معيّنة على التلفزيون، ثم تحطيمه بمختلف الأدوات، سواء كانت مطرقة ثقيلة أو مضرب بيسبول أو فأساً قوية، أو حتى عصا معدنية طويلة.

يمكن للزوار أن يجلبوا أدواتهم الخاصة التي يرغبون في تحطيمها داخل «سماش روم»، أو يمكنهم الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأدوات والقطع المتوافرة لهم لتحطيمها.