الامارات | «سمبوسك».. وجهة الباحثين عن المائدة الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن «سمبوسك».. وجهة الباحثين عن المائدة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتل المطعم اللبناني «سمبوسك» في فندق روزوود أبوظبي مكانة مرموقة بين مطاعم العاصمة الإماراتية أبوظبي، فهو يقدم المأكولات اللبنانية تحت إشراف رئيس طهاة المطبخ العربي في فندق روزوود أبوظبي، المبدع الشيف عماد زلوم، بما تتضمنه من طيف واسع من الأطباق الصحية ذات السعرات الحرارية المنخفضة، كذلك المكونات الصحية التي تثري الطعم، مثل زيت الزيتون البكر والجوز والخضراوات الطازجة بمختلف أنواعها، بلمسات من النكهات المميزة على وجبات تزخر بأطايب المكونات المغذّية والمفيدة لصحة القلب.

ويتميز المطعم بوجباته الشهية من المشاوي بتعدد أصنافها، فمنها الشيش طاووق والكباب وكبة الريس المشوية على الفحم، التي تحمل الأصالة التقليدية بلمسة فنية مبتكرة. كما يقدم طبق الأسماك وثمار البحر للمهتمين بالطعام الصحي، ففوائده لا تُحصى، ومنها خفض مستوى الكوليسترول، والحد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية، إضافة إلى احتوائه على مركبات طبيعية مضادة للالتهاب، ودوره الرئيس في تقوية وتنشيط وظائف الدماغ.