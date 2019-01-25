بالصور - إيلي صعب يطلق مجموعته "الحياة في الجنة" بأسبوع الموضة في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:
أطلق مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب مجموعته بأسبوع الهوت كوتور لربيع وصيف 2019، في باريس، وتنوعت تصميماته بين الفساتين التي تعتمد على البالييت، والكشاكش.
كما ظهرت تصميمات الفساتين ذات التنورة الواسعة، واعتمد على أقمشة الموسلين، وأطلق على مجموعته اسم Vida Paraíso وتعني "الحياة في الجنة".
وحرص إيلي على التنوع بين التصاميم كالفساتين والجمبسوت، واستخدام أقمشة الشيفون والحرير، وطغى اللون الذهبي على المجموعة إلى جانب عدة ألوان أخري أبرزها اللون الفضي، والأزرق، والكشمير.
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