كتب ياسر ابراهيم - الخميس 24 يناير 2019 08:19 مساءً - ألبوم حماقي الجديد مواقع التواصل

طرح الفنان محمد حماقي ألبومه الجديد «كل يوم من ده» عبر قناة الشركة الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك ظهر اليوم الخميس.

واختار حماقي أغنية "كل يوم من ده" لتكون "هيد الألبوم"، ويضم الألبوم أغنيات "الجانب الأول، وزلزال، وكل يوم من ده، وليلى، وعيونه سهرانة، وصور، وأعمل إيه، وبقيت معاه، ويا غربة، م البداية، ويا ستار".

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج#حماقى وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعى حيث تفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .

وأطلق البعض آلاف التغريدات بكلمات أغانى الالبوم، منها .. من البداية قولتلك ان مش دايما يكون الحب كافي .. والحياه ليها حسبة تانية يومها نزلت دمعة منك فوق كتافي .. قولتي حاول .. قولت حاضر بس أوعي متكمليش .. لو هتمشي امشي حالا لو فضلتي متبعديش .

#حماقي

وصعب أسامحك بعد جرحك واللى أصعب انى أعيش ، بس عارفه هتوحشينى حتى لو مسامحتكيش

#حماقي

ولو هتمشى امشى حالا

لو فضلتى متبعديش

#حماقى

وقولتى حاول .. قولت حاضر ..بس اوعى متكمليش ..لو هتمشى امشى حالا لو هتفضلى متبعديش

ومعظم صورنا زمان افراح ولمة وزينة .. لا حد فيها زعلان ولا تلقى صورة حزين .

#حماقي

وفيك سحر فرقك بس انا ال كشفت ورقك

#كل_يوم_من_ده

#حماقي