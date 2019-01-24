بالصور| كواليس أول ظهور علني لزوجة محمد بن سلمان في مهرجان ثقافي

ترعى الأميرة سارة بنت مشهور، مهرجان "المشراق 2"، والذي أقيم في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض، وظهرت فيه لأول مرة علنا، حيث كان يمنع فيما سبق التصوير في المهرجانات أو المناسبات المختلفة التي تحضرها.

وتناقلت عدة وسائل إعلام سعودية وعالمية، بينها وكالة "واس"، و"سي إن إن"، و"روسيا اليوم"، خبر أول ظهور لزوجة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان علنا، في المهرجان الثقافي التي بدأت الثلاثاء وتنتهي اليوم، وتتضمن العديد من الأنشطة الاجتماعية، الثقافية والفنية، التي تهدف إلى إحياء التراث السعـودي بطريقة معاصرة.

وقالت هالة كاظم المدربة الاجتماعية، التي حضرت فعاليات المهرجان، وألقت كلمة لها خلاله، في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تشرفت بإلقاء كلمة بحضور الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود حرم سمو ولي العهد والشكر الجزيل لجمعية النهضة النسائية وتنسيقهم المتميز وتكريمهم لي".

وأضافت: "وكم أسعدني لقائي الجميل والثري معها ومع نخبة رائعة من الأميرات و السيدات السعوديات وبتفاعلهم الرائع".

واشتلمت فعاليات المهرجان، "معرض تاء"، الذي يسلط الضوء على شخصيات نسائية مؤثرة في المجتمع العربي، وكذلك "أبواب الفرج" ويتمثل في أبواب من التراث السعودي القديم تم الرسم عليها بأيدي نخبة من الفنانين السعوديين.

ونقلت "واس"، أن الفعاليات تتضمن أيضا "المقهى الثقافي"، الذي يضم عددا من الجلسات الثقافية الحوارية بين شخصيات مؤثرة وملهمة، و"جمهور المشراق"، و"لوحات من بلادي"، لتقديم عروض فلكلورية من عدة مناطق بالمملكة، إضافة إلى "عشاء الخير" و"منطقة ريادة الأعمال".

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