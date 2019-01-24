بالصور| "يخلق من الشكل 40".. شبيهة شيرين عبد الوهاب مرشحة لجائزة الأوسكار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة المكسيكية ياليتزا إبريسي التي تقترب ملامحها وكأنها صورة طبق الأصل من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حيث تشبهها في وجهها وشعرها، مع اختلاف طفيف في لون البشرة.

وأثار الشبة الكبير بينهما مواقع التواصل الاجتماعي، ولفت نظر جمهور شيرين الشبة الكبير بينهما، ووردت بعض التعليقات منها: "سبحان الله يخلق من الشبه 55، طب هي فين شرين اصلًا".

وأضافت آخرى: "أنا فكرته بيعمل شالينج العشر سنين على صور شيرين".

وخلال جلسات تصوير خضعت لها المكسيكية "ياليتزا"، ظهرت من زوايا عدة وكأنها شيرين عبدالوهاب، وهو الأمر الذي أذهل الجميع، وجعلهم لا يستطيعون التفرقة بعض الوقت بينهم لشدة تقاربهم في الشبه.

والجدير بالذكر أن"ياليتزا"هى بطلة فيلم "روما" المرشح لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

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