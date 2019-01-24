كتب ياسر ابراهيم - الخميس 24 يناير 2019 12:57 مساءً - نائب: قطاع كبير من الشعب ينتظر قانون التصالح في مخالفات البناء

أشاد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، بتوجيهات وتعاون الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن إنجاز وعرض مشروعات القوانين التي أقرتها اللجان النوعية بالبرلمان، والتي تصب في صالح المواطنين والصالح العام، خاصة "مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة"، والذى تم إعداد تقرير عنه فى وقت وجيز من أمانة المجلس بقيادة المستشار الأمين العام للمجلس الذى يبذل جهدا كبيرا يواصل خلاله الليل بالنهار لتجهيز الأجندة التشريعية.

وقال "والى"، في بيان له، إن مشروع القانون المعروض على البرلمان يعد من المشروعات الهامة التي يترقب صدوره قطاع كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم المخالفة، والذين حررت لهم مخالفات بناء وهم الآن في نزاع قضائي، ويعد خروج مشروع القانون للنور لحل مشاكلهم.

وفى هذا السياق، أثنى رئيس لجنة الإسكان على الأداء المتميز للأمانة العامة لمجلس النواب، والعاملين بلجنة الإسكان لسرعة إنجاز وإعداد تقرير مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة.