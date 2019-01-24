كتب ياسر ابراهيم - الخميس 24 يناير 2019 11:16 صباحاً - نصف دستة جرائم قتل واغتصاب تهز الوسط الفنى - ملف كامل

ترصد البشاير عدد من الجرائم البشعة والمروعة التي هزت الراي العام بشان اتهام فنانين من مختلف دوزل العالم بالقتل والاغتصاب وجاءت على النحو التالي:

الجريمة الاولي:

ألقت شرطة "باونا" بالعاصمة الهندية نيودلهي ، القبض على عارضة الأزياء وممثلة بوليوود البريطانية "أنجيل جوبتا" وعشيقها "مانجيت" وذلك لتورطهما في جريمة قتل "سونيتا"، زوجة العشيق، وذلك بعد أن أكتشفت علاقة زوجها بالممثلة المشهورة.

قُتلت "سونيتا" ذات 37 عام، ولديها من الأولاد اثنان ، ابنه تبلغ من العمر 16 عاماً وابن يبلغ من العمر ثماني سنوات، رمياً بثلاث رصاصات في طريقها إلي عملها، حيث كانت تعمل مدرسة بإحدى مدارس المدينة، وتم العثور علي جثتها من قبل أحد المارة.

ونقلاً عن صحيفة الديلي ميل قال أحد ضباط التحقيق ، الذي لم يرغب في الكشف عن أسمه ، لصحيفة "هندوستان تايمز" : "لقد راجعنا مذكرات"سونيتا"، التي تضمنت تفاصيل مهمة عن أفعال زوجها، حيث ساعدتنا ابنة الضحية في ذلك الأمر".

وقد تجاهلت الشرطة الشكوك حول إن كان الهدف من الحادث هو السرقة، حيث لم تفقد المجني عليها أي شيء من ممتلكاتها ، بما في ذلك النقود والهاتف المحمول.

الجريمة الثانية:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن تورط نجل الممثل الراحل المرسي أبو العباس في قتل زوجته وطفلتيه خنقًا داخل شقتهم ببولاق الدكرور بسبب أزمة نفسية ومادية.

وأسفرت التحريات التي يجريها فريق البحث تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وبرئاسة اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، عن أن المتهم مريض نفسيا ويعالج منذ أكثر من 5 سنوات وأن تراكم الديون عليه دفعه لارتكاب الجريمة.

ويتولي ضباط قسم بولاق الدكرور برئاسة العميد عبد الوهاب شعراوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والعميد طارق حمزة مفتش المباحث مناقشة المتهم حول كيفية ارتكابه الجريمة.

وكشفت مصادر أمنية ان عدة أدلة قادت الى الكشف عن ارتكاب نجل الفنان المرسي ابو العباس لجريمته أبرزها وجود خدوش في ذراعه لاحظها فريق البحث أثناء مناقشته .

وأضافت المصادر ان مناظرة النيابة بجثة الزوجة القتيلة اسفرت عن وجود اصابات بجسدها، حيث تبين وجود كدمة بالعين واثار خدوش بالصدر والرقبة ما رجح مقاومتها للجاني فكلفت النيابة الطبيب الشرعي بأخذ عينة من اسفل اظافرها لبيان مدى وجود اية بقايا جلود من عدمه.

وشرحت المصادر ان الزوج تمت احالته الي مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه بشأن بعض السحجات والخدوش التي عثر عليها بجسده ومطابقتها بالعينات المأخوذة من اظافر الزوجة.

وكان فريق البحث في القضية نجح في تحديد الجاني وتجري قيادات أمن الجيزة وضباط قسم بولاق الدكرور مناقشته حول الدافع وراء قتله المجني عليهن وكيفية ارتكابه الجريمة.

وشملت خطة البحث التى اعتمدتها الأجهزة الامنية بالجيزة، أن خطة البحث طوال الأيام الخمسة الماضية ومناقشات الجيران بالإضافة إلي خيوط وأدلة قوية أرشدت عن الجاني.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، عثرت على جثة ربة منزل وابنتيها مقتولات خنقا يوم الثلاثاء الماضي وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمسرح الجريمة وأسفرت المعاينة التي أجراها محمد عمر، وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، عن أن الجريمة وقعت داخل شقة بعقار ببولاق الدكرور، وتبين سلامة منافذ ومداخل الشقة وعدم وجود آثار كسر أو عنف بباب الشقة، فضلًا عن وجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وكشفت المعاينة، أن جثة الأم لسيدة، 38 سنة، تدعى "هبة"، وعثر عليها بين السرير والدولاب، ومصابة بكدمة بالعين، وآثار خنق حول رقبتها، وعثر بجوار الجثة على "إيشارب" رجحت المعاينة خنقها به، فضلًا عن إصابتها بـ"خدوش" بالصدر ما يضع احتمالية مقاومتها الجاني.

وعثر على الطفلتين القتيلتين كل منهما على سرير؛ حيث تبين كتم أنفاس الطفلة الكبرى "جنة الله" 12 سنة، بـ "مخدة" بينما تعرضت الطفلة الصغيرة "حبيبة" 10 سنوات للخنق بـ "سلك تليفون".

الجريمة الثالثة:

قتل مغني الراب الأمريكي إكس إكس إكس تِنْتاسيون (20 عاما) في حادث إطلاق نار جنوب فلوريدا.

وأطلق النار على تِنْتاسيون الذي ذاع صيته بعد نجاح مدو للعديد من ألبوماته خلال مغادرته متجراً لبيع الدراجات النارية وبعد اعتراضه من قبل مسلح أطلق النار عليه.

وقالت الشرطة إن "تِنْتاسيون واسمه الحقيقي جاسيح أونفروي قد نُقل إلى المستشفى، إلا انه ما لبث أن فارق الحياة".

ويوصف تِنْتاسيون بأنه من أكثر مغني الراب إثارة للجدل كما أنه كان يواجه اتهامات تتعلق بالعنف الأسري.

وقال مكتب عمدة المقاطعة إن "مسلحين اعترضوا طريق أونفري عندما كان يغادر متجرا لبيع الدراجات النارية قبل الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي".

الجريمة الرابعة:

الفرقة الوطنية أوقفت المتهم بآسفي وأعاد تمثيل الجريمة

أعادت المصالح الأمنية بالبيضاء، أمس (الخميس) إعادة تمثيل جريمة القتل التي راح ضحيتها الفنان الشعبي فاضل العبيدي، بشقة بمنطقة بنجدية، في غشت الماضي.

وحضر تمثيل الجريمة مسؤولون أمنيون كبار وممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إذ عمد المتهم على كشف جميع تفاصيل قتل الضحية رفقة شريك له، ما زال في حالة فرار، قبل سرقة مجهورات وأموال في ملكية الراحل.

وظل المتهمان في قتل الفنان الشعبي متواريين عن الأنظار، إلى أن تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من اعتقال أحدهما بآسفي، بداية الأسبوع الجاري.

وأكدت المصادر أن عناصر الفرقة الوطنية توصلت بمعلومات حول وجود المتهم بحي “الجريفات” بآسفي، ليتم نصب كمين له انتهى باعتقاله، في حين ما زال البحث عن شريكه متواصلا، وتبين أن المتهمين افترقا بعد تورطهما في قتل الضحية.

وكشف المتهم خلال تمثيل الجريمة أنه وشريكه وجها للضحية ضربات خطيرة فقد بسببها الوعي، قبل أن ينقلاه إلى غرفة، ويحكما وثاقه، وبعد تأكدهما من وفاته، شرعا يبحثان عن مجوهرات وأموال الضحية وكل ما له قيمة، وضعاه في حقيبتين وغادرا الشقة دون إثارة انتباه السكان واستقلا سيارة أجرة واختفيا عن الأنظار. ومن المرجح أن يكون المتهم قد أحيل على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وهزت جريمة قتل فاضل العبيدي المغني الشعبي، المعروف لدى عشاق العيطة بالبيضاء، الوسط الفني الشعبي، في غشت الماضي، بعد العثور على جثته، في بيت أحد أصدقائه ببنجدية بالبيضاء.

وقالت مصادر مطلعة إن جثة فنان العيطة، البالغ من العمر قيد حياته 58 سنة، وجدت في شقة أحد أصدقائه بالحي الشعبي، وتظهر عليها آثار تعذيب وكدمات وجروح في الرأس، فتدخلت الشرطة القضائية، وشرعت في تحريات وتحقيقات لتحديد هوية الجناة، سيما بعد اختفاء صديقه عن الأنظار ما رجح تورطه في الجريمة.

ونقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى ابن رشد لإخضاعها للتشريح الطبي، والذي حدد ظروف وأسباب وفاة الفنان، الذي أسس فرقته الموسيقية الشعبية بالبيضاء في ثمانينات القرن الماضي، كما ساهمت الأبحاث العلمية في تحديد هوية المتهمين، أحدهما صديقه، والآخر شريك له غادرا البيضاء إلى وجهة مجهولة، بعد تورطهما في الجريمة. وكان فنان العيطة يحيي سهرات ليلية في مجموعة من الملاهي والمطاعم الفاخرة بعين الذئاب.

الجريمة الخامسة:

مواقع فرنسية نشرت تقارير تفيد بإيقاف المطرب المغربي سعد لمجرد في منطقة سان تروبي جنوب فرنسا بعد أن تم إبلاغ الشرطة بأنه متهمًا باعتداء جنسي جديد.

وكان الإعلامي المغربي سيمو غرّد على تويتر بخبر يقول إنه تم القبض على لمجرد بتهمة الاعتداء البدني والجنسي على فتاة.

وأكد موقع "ميديا بارت" الفرنسي ما نشره الإعلامي المغربي، وأوضح أنَّ لمجرد قد غاب عن الأنظار منذ يوم السبت الماضي.

وقالت تقارير إعلامية مغربية إن عناصر من الشرطة الفرنسية اعتقلت لمجرد صباح أمس الأحد للاشتباه في تورطه في قضية اغتصاب جديدة. وأوضحت التقارير أن المطرب المغربي استدرج فتاة إلى غرفته في أحد فنادق فرنسا، وسرعان ما تطور الموقف ليتحول إلى اغتصاب، مما أجبر الفتاة على الهروب من الغرفة والتوجه إلى الشرطة.

من جانبها، نفت مصادر مقربة من عائلة المطرب المغربي معرفة أي تفاصيل بشأن هذا الأمر. وقال والد لمجرد إنه حاول الاتصال به منذ ليلة السبت لكن دون أي رد.

كما رفض مدير أعمال المطرب المغربي رضوان بوزيد الحديث إلى وسائل الإعلام في هذا الأمر.

الجريمة السادسة:

ويواجه المخرج التونسي الفرنسي عبد اللطيف كشيش، اتهاما بالاعتداء الجنسي على ممثلة تبلغ من العمر 29 عامًا ، والذي أشعل موجات الغضب المستمرة تحت لافتة” me too “لمواجهة التحرش الجنسي بممثلات هيوليود.

وأثار “كشيش” الجدل حوله في عام 2013 بعد تتويجه بالسعفة الذهبية في مهرجان “كان” السينمائي، بعد أن تحدثت بطلة عملت معه عن عدم الراحة خلال فترة التصوير، تحديدا في المشاهد الحميمية، وقالت : “كان الأمر مهينا، كنت أشعر بأنني عاهرة”.

وقضت محكمة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية في أواخر شهر سبتمبر الماضي بسجن الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير بيل كوسبي البالغ 81 عاما لمدة تتراوح ما بين 3 و 10 سنوات بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي، ووصف قاضي المحكمة، ستيفن أونيل، عند نطقه بالحكم بأن كوسبي “مفترس جنسي عنيف”، مضيفا أنه أمر بسجنه منفردا.

وكانت هيئة المحلفين أقرت بذنب الممثل في أبريل الماضي وتم وضعه قيد الإقامة الجبرية إلى حين صدور قرار المحكمة، وذلك بعد أن رفعت إحدى ضحاياه، أندريا كونستاند، دعواها الأولى عام 2005، متهمة إياه باغتصابها في منزله في مدينة فيلادلفيا في العام 2004.

وبعد ذلك اتهمت أكثر من 60 امرأة بيل كوسبي بالاعتداء الجنسي، حيث قالت إنه أعطاهن مواد منومة سريعة المفعول واغتصبهن مستغلا وضعهن الضعيف.

الأمر وصل إلى تنفيذ مشاهد حقيقية مع خداع الممثلات ، حيث اعترف المخرج الإيطالي برناردو برتولوتشي أن مشهد الاغتصاب في فيلم Last Tango in Paris في العام 1972 كان حقيقياً وتم بدون علم الممثلة ماريا شنايدر التي كانت تبلغ حينها 19 عاماً وشاركت في الفيلم إلى جانب الممثل مارلون براندو (48 عاماً حينها)، وفق ما ذكرت صحيفة “التلجراف” البريطانية.

وقالت شنايدر لصحيفة “الدايلي ميل” في العام 2007 أنها شعرت بأنه تم “اغتصابها قليلاً” من جانب برتولوتشي وبراندو لأنها “أجبرت” على أن تكون جزءاً من مشهد في الفيلم بدون علمها المسبق.

وفي أغسطس الماضي، كانت هناك واقعة جديدة في الاغتصاب من ممثلة ضد ممثل ، حيث كشفت وثائق عن تورط الممثلة الإيطالية أسيا أرجينتو في اغتصاب الممثل جيمي بينيت في فندق في كاليفورنيا عام 2013.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنها اطلعت على وثائق تظهر أن الممثلة دفعت 380 ألف دولار للممثل الذي كان طفلا مقابل شراء سكوته حيث كانت الممثلة عندما وقعت الحادثة تبلغ من العمر 37 عاما بينما كان الممثل يبلغ من العمر 17 عاما.

وكانت الممثلة أسيا أرجينتو أول من اتهمت المخرج في هوليوود هارفي واينستاين بالتحرش الجنسي بها!.