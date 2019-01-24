كتب ياسر ابراهيم - الخميس 24 يناير 2019 12:57 صباحاً - رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة - اتفرج

أشعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، مواقع التواصل الاجتماعي، في تحدٍ جديد، أطلقته تحت اسم (تحدي بدون مكياج)، والذي اشترطت فيه على المشاركات اللواتي يرغبن في التحدي، بعدم وضع أي مساحيق تجميل (مكياج)، لـ يظهرن بمظهر طبيعي.

ونشرت رانيا صورة لها، أثناء تواجدها بأحد النوادي الرياضية، أثناء ممارستها بعض التمارين الرياضية، وعلقت عليها، بهاشتاج التحدي ( بدون مكياج)."

وظهرت مرتدية الملابس الرياضية السوداء، جاذبة شعرها للخلف، ضاحكة لملتقط الصورة الفوتوغرافية، وهي تميل بجانبها الأيمن، رافعة كلتا يديها، وخلفها تظهر يدًا أخرى، لشخص، قامت بـ اقتصاصه من الصورة.

