الامارات | عطلة نهاية الأسبوع.. ترفيه وجماليات تجسّد روح دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة نهاية الأسبوع.. ترفيه وجماليات تجسّد روح دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بين المعارض الجمالية، والقصائد، والغناء والترفيه.. تتنوع الوجهات التي يمكن للزوار تخيّرها، لقضاء عطلة نهاية أسبوع تناسب الجميع في دبي.

وأعلن مهرجان دبي للتسوق أن عطلة نهاية هذا الأسبوع (ما قبل الأخير من المهرجان) ستكون حافلة بالأنشطة المرحة والممتعة لجميع أفراد العائلة والموزعة على مختلف أنحاء المدينة، إذ تضم معارض واحتفالات وأنشطة للأطفال، وسيكون الجميع على موعد مع البهجة والتسلية.

وهنا خمس من أبرز الفعاليات:

«شوارع العالم»

يمتد معرض صور من شوارع العالم للمصور الهولندي جيروين سولفز في وجهة السيف التابعة لـ«مراس» على ضفاف خور دبي، على مسافة تزيد على 1.8 كيلومتر، ويضم 198 صورة التقطها جيرون على مدار سبع سنوات من أسفاره حول العالم. كما يضم أربع مشاركات فائزة في مسابقات جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، فضلاً عن مجموعة صور تجسّد «روح دبي»، وعدد من المدن الأخرى التي زارها المصور، مع معلوماتٍ تساعد الزوار على تعلّم وفهم الثقافات والبيئات الحضرية في الأماكن المختلفة التي تعرضها الصور.

«الإعصار تاز»

سيكون المتسوقون في ابن بطوطة مول على موعد مع البهجة، اعتباراً من اليوم مع «الإعصار تاز من لوني تيونز»، إذ تحفّز هذه الشخصية المرحة التي تسبّب الفوضى أينما حلّت جميع أفراد العائلة على الانضمام للغناء والرقص في ثلاثة عروض يومية حتى الثاني من فبراير المقبل في ردهة الصين.

أنشطة «لا مير»

تقدّم وجهة «لا مير» برنامجاً حافلاً بالترفيه للعائلات خلال مهرجان دبي للتسوق يشمل فعاليات ترفيهية مميزة وعروضاً للألعاب النارية كل خميس وجمعة، فضلاً عن عروض موسيقية جوالة كل ساعة بدءاً من السادسة مساءً وحتى التاسعة مساءً في عطلات نهاية الأسبوع. ويمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بأنغام من منسق موسيقى على الشاطئين الشمالي والجنوبي. كما يستمتع هواة قرع الطبول الصغار بورش تعليمية كل جمعة وسبت.

«واحة السجاد»

يتيح معرض «واحة السجاد»، أكبر مهرجان للسجاد في دبي، في وجهة سيتي ووك، للزوار تعلّم أسرار هذه الصنعة من كبار الحرفيين والاستماع إلى الخبراء، فضلاً عن مشاهدة معارض للسجاد اليدوي النادر. ويعد المعرض زواره بأوقات ممتعة، كما يقدّم الكثير من العروض على السجاد، فضلاً عن المسابقات والجوائز.

كما يشتمل المعرض الذي يستمر حتى 14 فبراير المقبل على عروض متنوعة من الترفيه.

«كافي ساميلان وموشارا»

تعود أمسية كافي ساميلان وموشارا كي تقدّم للزوار فرصة حضور أمسية شعرية، والإصغاء إلى شعراء محليين ودوليين في قاعة الشيخ راشد مساء اليوم. وتصادف هذه الفعالية السنوية اليوم الوطني لجمهورية الهند، ويتم بثها مباشرة عبر 92 دولة من المدرسة الهندية الثانوية في دبي.