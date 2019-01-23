كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 يناير 2019 08:12 مساءً - لبؤة تبتلع رأس شبل تجنن السوشيال

التقط المصور السويدي اندرياس هيمب صورة محيرة في محمية ماساي مارا في كينيا في أواخر العام الماضي.

وقال أندرياس، البالغ من العمر 43 عاما إن اللبؤة بدت في الصورة وكأنها تبتلع رأس الشبل بفمها، وهي مثال رائع لخداع المشاهد بصورة دون أي تعديل.

وأضاف أنه كان محظوظا لأنه تمكن من التقاط الصورة المذهلة عن قرب، موضحا أن اللبؤة بمجرد أن تلد أشبالها تبتعد عن المتاعب لحماية صغارها.

وخلال هذا الوقت، كانت اللبؤة تحافظ على سلامتهم وتقوم بإخفائهم في الأدغال. ومن وقت لآخر تنقلهم إلى منزل جديد وخلال هذه الفترة كان محظوظا لالتقاط هذه الصور.





