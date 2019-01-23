- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 يناير 2019 08:12 مساءً - لبؤة تبتلع رأس شبل تجنن السوشيال
التقط المصور السويدي اندرياس هيمب صورة محيرة في محمية ماساي مارا في كينيا في أواخر العام الماضي.
وقال أندرياس، البالغ من العمر 43 عاما إن اللبؤة بدت في الصورة وكأنها تبتلع رأس الشبل بفمها، وهي مثال رائع لخداع المشاهد بصورة دون أي تعديل.
وأضاف أنه كان محظوظا لأنه تمكن من التقاط الصورة المذهلة عن قرب، موضحا أن اللبؤة بمجرد أن تلد أشبالها تبتعد عن المتاعب لحماية صغارها.
وخلال هذا الوقت، كانت اللبؤة تحافظ على سلامتهم وتقوم بإخفائهم في الأدغال. ومن وقت لآخر تنقلهم إلى منزل جديد وخلال هذه الفترة كان محظوظا لالتقاط هذه الصور.
كانت هذه تفاصيل خبر لبؤة تبتلع رأس شبل تجنن السوشيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.