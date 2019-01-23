كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 يناير 2019 02:23 مساءً - فضيحة بالفيديو ..الأهلى زوج والعروسة “زمالك” فى إعلان “we”

إعلان “we”

حمل إعلان شركة المصرية للاتصالات “WE” الجديد، الراعي الجديد للنادي الأهلي، لقطة أثارت جدل واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لما تضمنه هذا الإعلان من إساءه لجماهير نادي الزمالك.

حيث تضمن الإعلان، لقطة لعريس يرتدي بدلة وعليها “كوفية للنادي الأهلي” وعروسة ترتدي فستان مخطط باللون الأبيض والأحمر في إشارة لنادي الزمالك، الأمر الذي أغضب العديد من جماهير نادي الزمالك.

وقال أحد المتابعين: “هذا الإعلان غير لائق علي الإطلاق ويعتبر مهين لجميع جماهير الزمالك”، بينما أكد آخر “الإعلان ده هيتسبب في مشكلة كبيرة بين جماهير القطبين”.

يذكر أن نجحت الشركة المصرية للاتصالات “we” فى حسم المنافسة على إعلانات تيشيرت الأهلي لتكون شركة الاتصالات الثالثة التى تظهر على قميص النادى الأحمر، وكانت الشركة 2017 أحد الرعاة للنادي الزمالك ولكن تم فسخ العقد خلال الفترة الماضية.

وكان تسلم النادي الأهلي في الفترة الماضية الملابس الجديدة تمهيداً للظهور بها في مباراة المقاصة يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

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