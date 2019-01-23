كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 يناير 2019 12:58 مساءً - افتتاح محطات مترو الأنفاق الجديدة بالخط الثالث خلال ساعات

افتتاح محطات مترو الأنفاق الجديدة بالخط الثالث خلال ساعات وبالتحديد يوم ٢٥ يناير الجاري وتشير المؤشرات ان الرئيس السيسي سيحضر الافتتاح

ويشمل افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق المعروف باسم "مترو مصر الجديدة"

ويمتد الجزء الأول من المرحلة الرابعة بطول 5.15 كم، ويشتمل على (4) محطات، محطة علوية هي النزهة، وثلاث محطات نفقية، هى: هارون – ألف مسكن- نادي الشمس.

كانت وزراة النقل تعاقدت مع إحدى الشركات العالمية لتوريد ماكينات خاصة باستخراج تذاكر مترو الأنفاق ذاتيًا، وتعمل تلك الماكينات بنظام استخدام كروت ماكينات ATM الخاصة بسحب الأموال تيسيرًا على الركاب.

أكدت المصادر، أنه تم إجراء اختبارات التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، مشيرة إلى أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لمشروعات النقل الجماعي المنظم، خصوصًا مترو الأنفاق، نظرًا للدور المهم للمترو في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة