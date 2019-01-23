كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 يناير 2019 11:20 صباحاً - عاجل .. البرلمان يقضي علي احلام غادة والي ويعطي الصفة القانونية للبدري فرغلي كرئيس لاتحاد المعاشات

عاجل .. البرلمان يقضي علي احلام غادة والي ويعطي الصفة القانونية للبدري فرغلي كرئيس لاتحاد المعاشات

عاجل .. البرلمان يقضي علي احلام غادة والي ويعطي الصفة القانونية للبدري فرغلي كرئيس لاتحاد المعاشات

عاجل .. البرلمان يقضي علي احلام غادة والي ويعطي الصفة القانونية للبدري فرغلي كرئيس لاتحاد المعاشات

البشاير-اخبار المعاشات

قال النائب عبدالفتاح يحيى، وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إن خطة عمل اللجنة تتركز على استكمال مناقشة قانون العمل، والقانون الموحد للتأمينات والمعاشات، وقانون إصدار نقابات للمعاشات، إضافة إلى قانون إجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية.

"التأمينات والمعاشات"

و أكد وكيل لجنة القوى العاملة، أن الحكومة تعد قانونًا جديدا للتأمينات والمعاشات، لكنه لم يصل حتى الآن للبرلمان، موضحا أن أصحاب المعاشات بحاجه ماسة إلى قانون جديد، لإضافة شرائح جديدة للمعاشات بما يعادل مرتب العامل أثناء الخدمة.

حل ازمة استشكال وزيرة التضامن

ومن هنا يكون هذا القانون هو حل لاشكالية كبيرة في المحاكم المصرية ، بعد استشكال وزيرة التضامن الاجتماعي ، غادة والي علي حكم صرف 80 % من العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات منذ 2005 .

وقد ذكر البدري فرغلي ، رئيس اتحاد اصحاب المعاشات ، ان استشكال غادة والي طعنا في قانونية تمثيله للملايين من اصحاب المعاشات ، وان الاستشكال يأتي لتعطيل صرف العلاوات تنفيذا لحكم المحكمة التاريخي .

وتصريحات وكيل لجنة القوي العاملة اليوم تعطي الامل والانفراجة لتلك الازمة وتعطي فرغلي ، الصفة القانونية بحكم القانون الذي يعطيه الحق في تقنين وضعه كرئيس اتحاد المعاشات .

ويذكر ان المحكمة حددت يوم 18 القادم للنظر في استشكال وزيرة التضامن ، وقد اعلن فرغلي من قبل انه بحوزته اوراق رسمية تثبت صحة وضعه القانوني خصوصا ان بها خطابات رسمية بإسم الاتحاد من رئيس الوزراء السابق المهندس شريف اسماعيل .