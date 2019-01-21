كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 21 يناير 2019 02:26 صباحاً - موعد مباراة مصر والدنمارك اليوم فى كأس العالم لكرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد

يخوض منتخب مصر لكرة اليد ثانى لقاءاته فى الدور الرئيسى بكأس العالم رقم 26 للرجال، ضمن منافسات المجموعة الثانية المقامة فى الدنمارك أمام صاحب الأرض والجمهور.

منتخب مصر لكرة اليد يلتقى الدنمارك فى التاسعة والنصف مساء

يلتقى فى التاسعة مساء اليوم الإثنين، منتخب مصر لكرة اليد نظيره الدنماركى بحثا عن تحقيق مفاجأة فى المونديال.

ومن المقرر أن يحصل منتخب مصر لكرة اليد على راحة من المباريات غدا، قبل أن يلتقى تونس فى الرابعة والنصف عصر الأربعاء فى ثالث لقاءاته بالدور الرئيسى.

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى هذا الدور بالفوز على أنجولا 33 /28 والأرجنتين 22 /20 والتعادل مع المجر 30 /30، وتلقيه خسارتين متتاليتين من السويد وقطر فى انطلاقة المونديال، حيث تقام البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسى، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات يتم ترتيبها حسب النقاط التى صعد بها كل منتخب من الدور الأول، يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائى، ثم يلتقى الفائزان فى المباراة النهائية.

ويقع منتخب مصر فى الدور الرئيسى ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من الدنمارك والسويد والنرويج والمجر وتونس، أما المجموعة الأولى التى تقام فى ألمانيا فتضم كلا من كرواتيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرازيل وأيسلندا.