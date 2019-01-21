كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 21 يناير 2019 02:26 صباحاً - جدول مباريات اليوم الإثنين 21-1-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

بعدد قليل من المباريات، لم يفقد يوم الإثنين 21 يناير 2019 أهميته بشكل كامل، مع وجود بعض المواجهات التي تستحق المتابعة.

في هذا التقرير نُقدم مواعيد مباريات الإثنين والقنوات الناقلة والمعلقين.

يواصل منتخب مصر مغامرته في كأس العالم 2019 لكرة اليد، ويخوض ثاني مبارياته في الدور الرئيسي، أمام الدنمارك صاحبة الأرض هذه المرة، في تمام التاسعة والنصف مساء. تُنقل المباراة عبر نايل سبورت، ويعلق عليها خالد خيري.

وفي كأس آسيا 2019، يصطدم المنتخب السعودي بغريمه الياباني في كلاسيكو قاري وتكرار لنهائي نسختي 1992 و2000. مباراة دور الـ 16 تقام في الواحدة ظهرا، وتُنقل عبر beIN MAX 1، ويعلّق عليها رؤوف خليف.

كما تواجه الإمارات صاحبة الأرض نظيرتها قيرجيزستان في السابعة مساء، وتُنقل كذلك عبر beIN MAX 1، ويعلّق عليها حسن العيدروس.

وفي الدوري الإيطالي يخوض يوفنتوس حامل اللقب آخر 7 مواسم أولى مبارياتها بعد التتويج بكأس السوبر، عندما يستقبل كييفو فيرونا في التاسعة والنصف مساء. تُنقَل عبر beIN Sports 4، ويعلّق عليها محمد بركات.

وفي الدوري التركي يقود محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه فريقه قاسم باشا في مواجهة ريز سبور، في تمام السابعة مساء.

كأس الأمم الآسيوية

اليابان مع السعودية 1:00 ظهرا

أستراليا مع أوزبكستان 4:00 عصرا

الإمارات مع قيرغيزستان 6:00 مساء

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

إيبار مع إسبانيول 10:00 مساء

الدوري الإيطالي

جنوى مع ميلان 4:00 عصرا

يوفنتوس مع كييفو فيرونا 9:30 مساء

الدوري التركي الممتاز

قاسم باشا مع تشايكور ريزا سبور 7:00 مساء

بورصا سبور مع فنربخشة 7:00 مساء