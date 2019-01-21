كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 21 يناير 2019 02:26 صباحاً - جدول مباريات كأس أمم آسيا 2019 اليوم الإثنين 21-1

كأس أمم آسيا 2019

تستكمل منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس آسيا 2019 اليوم الاحد في الإمارات. وتقام اليوم الاحد ثلاثة مباريات ضمن دور الـ 16 لبطولة كأس آسيا ونقدم لكم جدول هذه المباريات مع القنوات الناقلة: الاحد 20/1/2019 السعودية واليابان – 3 بتوقيت الإمارات. استراليا وأوزبكستان – 18 بتوقيت الإمارات. الامارات و قيرغيزستان – 21 بتوقيت الإمارات.

كانت هذه تفاصيل خبر جدول مباريات كأس أمم آسيا 2019 اليوم الإثنين 21-1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.