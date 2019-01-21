كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 21 يناير 2019 01:00 صباحاً - قرعة الكونفدرالية - الزمالك في التصنيف الأول ومواجهات نارية مُحتملة

الزمالك

اكتمل عقد أندية دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والذي يشهد مشاركة الزمالك كممثل وحيد لكرة القدم المصرية، بعدما تفوق على اتحاد طنجة المغربي.

وتشهد مرحلة المجموعات تواجد 8 أندية عربية، تمثل 50% من الأندية المتأهلة.

ويترقب نادى الزمالك قرعة مجموعات بطولة الكونفيدرالية الافريقية التى تجرى اليوم بعد تأهل فريق الكرة لأول مرة فى تاريخ مشاركاته إلى هذه المرحلة، ليبدأ مرحلة المنافسة على لقب البطولة التى يخطط من خلالها مجلس الإدارة للعودة إلى صدارة القارة السمراء بعد غياب طويل عن الألقاب القارية.

ويضمن الزمالك التواجد على رأس احدى المجموعات الأربع، من خلال التواجد كثانى أفضل تصنيف وسط الفرق التى تأهلت حتى الآن بعد فريق النجم الساحلى صاحب التصنيف الأعلي، ويأتى خلفهما مباشرة فريق زيسكو الزامبى الذى تأهل على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وهو ما يعنى أن القرعة ستجنب وقوع الزمالك مع أى من الفريقين.

وستكون مستويات التصنيف كالتالي:

المستوى الأولى: الزمالك، النجم الساحلي (تونس)، زيسكو يونايتد (زامبيا)، الرجاء البيضاوي (المغرب).

المستوى الثاني: الصفافسي (تونس)، نهضة بركان (المغرب)، الهلال (السودان)، جور ماهيا (كينيا).

باقي الأندية: نكانا ريد ديفلز (زامبيا)، حسنية أغادير (المغرب)، ساليتاس (بوركينا فاسو)، بيترو أتلتيكو (أنجولا)، أوتوهو دي أويو (جمهورية الكونغو)، أشانتي كوتوكو (غانا)، اينوجو رينجرز (نيجيريا)، نصر حسين داي (الجزائر).

وفقًا للائحة البطولة الصادرة من الاتحاد الإفريقي فإن القرعة تقام من خلال تقسيم الأندية المشاركة إلى 4 مستويات، حيث يضم كل مستوى 4 أندية في وعاء واحد وفقًا للتصنيف الخاص بالمشاركة في أخر 5 سنوات بالبطولة القارية.

وبحسب تصنيف الخمس سنوات، فيتواجد 9 أندية سيدخل من بينهم 8 في المستويين الأول والثاني.

وقام الاتحاد الإفريقي بمعالجة عدم وجود بعض الأندية في تصنيف الخمس سنوات خلال قرعة دوري أبطال إفريقيا من خلال تصنيف آخر بمعايير لم يتم الإعلان عنها، وربما يتم الاعتماد على الأمر ذاته في قرعة الكونفيدرالية.

ويتواجد الزمالك ضمن التصنيف الأول حيث سيتجنب أبناء ميت عقبة 3 أندية وهي؛ النجم الساحلي، زيسكو يونايتد، الرجاء البيضاوي.

قد يجد الزمالك نفسه في مجموعة عربية بالكامل، إذا وقع في مواجهة (نهضة بركان، الصفاقسي، أو الهلال) من التصنيف الثاني مع نصر حسين داي، وحسنية أغادير.

لكن في المقابل أسهل أندية المستوى الثاني بالنسبة للزمالك قد يكون جور ماهيا الكيني الذي لم يسجل أي هدف في مرحلة "بلاي أوف" المؤهلة للمجموعات وصعد بركلات الترجيح، مع أوتوهو دي أويو الكونغولي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي، أو ساليتاس البوركينابي.