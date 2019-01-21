كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 21 يناير 2019 01:00 صباحاً - بالصور.. إبداع تصفيف وبر الجمل

هل الجمل جميل؟ سؤال قد يعتبره البعض استفزازاً لقيم الجمال لديهم أو سؤالاً سوفسطائياً ضعيفة الأساس، وقد يعقب عليه أحدهم بقوله شتان بين الجَمال والجِمال.

مصفف الشعر الياباني ميغومي تاكيتشي يرد بنحته أشكالاً فنية على بوبر جمل قبل بدء مهرجان بيكانير للجمل في بيكانير بولاية راجستان في غرب الهند في 10 يناير 2019، احتفت بها وكالة الانباء الفرنسية

شاهد واحكم.