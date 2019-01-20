- 1/3
- 2/3
- 3/3
تعبيرات وجه استنكارية، وتسريحة شعر قصيرة للغاية ومختلفة، وضعت الفنانة "روبي" على قائمة "الترندات" من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيسبوك" الذي حول رواده، تعبيرات الأخيرة لصور هدفها السخرية من بعض المواقف المعتادة.
الصورة، ترجع إلى حفل عيد ميلاد الفنانة التونسية درة، التي احتفلت به مؤخرًا بصحبة عدد من أصدقائها من الوسط الفني، والتي كانت على رأسهم الفنانة "روبي".
وأشعلت "روبي" الحفل خلال رقصها على أغنيتها الشهيرة "ليه بيداري" وهي تؤدي كلماتها، رقصًا وتمثيلًا، حتى التقطت لها تلك الصورة خلال الرقص، ومن ثم بدأ تداولها على نطاق كبير عبر "السوشيال ميديا".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| كواليس صورة روبي المتداولة على "السوشيال ميديا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.