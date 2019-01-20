كتب ياسر ابراهيم - الأحد 20 يناير 2019 08:10 مساءً - السيسي يسترد المنتزة من أصحاب الأيادي الطويلة : شبر شبر

شهيرة النجار تكشف الفساد

قائمة المطرودين من جنة فيللات المنتزه

فيللا علاء مبارك 888 مترا وبها حمامات سباحة مفتوحة على البحر وحجرات نوم ماستر

كابينة الإخوانى الهارب مزروعة بكاميرات فى الحمامات وحجرات النوم

فيللا حسين الشافعى 14 حجرة بها 5 لوحات من العصر القبطى وحفريات رومانية وطاقم صينى من عصر محمد على

أبدأ هذا العدد بدون مقدمات، عن قصة الساعة، كبائن المنتزه وما يتم فيها الآن، وهذا هو العدد الثالث على التوالى الذى انفرد فيه بجميع ما يحدث فيها، خاصة أن سيادة الرئيس اجتمع الاثنين الماضى بلجنة تطوير المنتزه، ووضع أولوية لهذا الملف المهم والشائك جداً.

سبق ونشرت العدد الماضى والذى قبله أن شركة فرنسية سوف تقوم بأعمال التطوير، لكن ينتظر الموافقة النهائية من سيادة الرئيس، وهنا ننفرد بكل أسماء المطرودين والمديونيات كاملة وأرقام الكبائن ومساحاتها، وكذلك الكواليس التى تصلح كل واحدة منها لفيلم سينمائى مشهور.

نبدأ بالكبائن الخمس بالجزيرة، والتى حصل عليها مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، وكذلك أسرة الزعيم الراحل أنور السادات، والتى كانت قد تنازلت قبل سنوات عنها السيدة جيهان السادات، ومساحتها 226 متراً، أما الثانية، فكانت لكمال الدين حسين، على مساحة 166.17 متر وعليها مديونية 1081020 جنيها.

والثالثة كانت لعبد اللطيف البغدادى، مساحتها 155.17 متر وعليها مديونية 1067523 جنيها، والرابعة لحسين الشافعى، مساحتها 977 متراً، وهذه لها تقرير خاص وحده بعد السرد، مديونيتها 6528038 جنيها، أما الخامسة فهى لزكريا محيى الدين، مساحتها 791 مترا، عليها مديونية 5531951 جنيها، وكل هذه المديونيات حتى 30 أغسطس 2018.

1- شاطئ سيتى

ننتقل لشاطئ سيتى، وهو الملاصق لفندق فلسطين، به خمس كبائن فيللات، واحدة باسم محمود سيد أحمد الوكيل، وهى التى اشتراها من ورثة محمود هويدى، رئيس مخابرات عبد الناصر، مساحتها ورقيا 200 متر، وعلى الطبيعة 300 متر، ومديونيها 868000 جنيه، والثانية لورثة محمد لبيب يوسف ومساحتها 61.30 ومديونيها 367800 جنيه، أما الثالثة فيمتلكها عادل الصيرفى، مساحتها 55 مترا ومديونيها 55000 جنيه، والرابعة لورثة عبد الوهاب البشرى مساحتها 61.30 متر ومديونيها 367800 جنيه، أما الأخيرة فلورثة محمد فتحى الشرقاوى مساحتها 78 متراً تقريباً ومديونيتها 77800 جنيه.

2- الحرملك.. شاطئ الكبار

أما شاطئ الحرملك، الذى يطلق عليه شاطئ الكبار، فقد تم سحب فيللا رقم 10 لورثة الأمير عبد الله المبارك الصباح، ومساحتها 560 مترا وعليها مديونية 3360000 جنيه، وهى الكابينة ذات القبة، مزينة بساعة أمام الكوبرى الشهير بكوبرى سعاد حسنى، التى غنت عليه أغنيتها بمبى، أما الثانية فرقمها «7/ب» لعلاء محمد حسنى مبارك، مساحتها 888 متر والمديونية 5328000 جنيه، وهى طابقان ذات حجرات نوم كل واحدة ماستر بحمام ودرسينج رووم وليفينج كبير وحدائق واسعة وحمام سباحة فى قلب مياه البحر المتوسط.

شىء خرافى فى تلك البقعة النادرة من العالم، وهى المنتزه، التى عندما يستأجر كاتب بحجم إحسان عبدالقدوس ويوسف السباعى كابينة مساحتها ثمانية عشر متراً فكأنما ملك الدنيا، وبين يدى تصوير كامل للكابينة الفيللا من الداخل، دون أن يوجد بها أى أثاث، فقد تم إخلاؤها، أما رقم «7/ب» لورثة مشهور أحمد مشهور، وهذه تعد كبيرة بالمقارنة بالسابقة 81 متراً ومديونيتها 24324650 جنيها.

أما الأكبر فى كل المنتزه، فتحمل رقم 2 لمنصور حسن، مساحتها 1567 متراً وعليها مديونية 940200000 جنيه، وهى التى كان يقيم فيها منصور حسن حتى وفاته، وبها حمامات سباحة وجاكوزى وحدائق فى قلب البحر، أمام الحرملك مباشرة، أما رقم 6 فهى لورثة المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، ملاصقة لفيللا علاء مبارك، تلك التى تم تخصيصها للأب عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية لكنها كتبت باسمه فيما بعد،

ومساحة كابينة ورثة المشير أبوغزالة 176 متراً ومديونيتها 176000 جنيه، أما الفيللا رقم «5/أ» لورثة أشرف أبو الوفا مروان، الشهيرة بفيللا منى عبد الناصر، وهذه مساحتها 312.38 متر ومديونيتها 1874280 جنيها، وملاصقة من اليمين لفيللا علاء مبارك، أما يساراً فيللا المشير أبو غزالة، ويبقى رقم 3 لورثة محمود العتال، مساحتها 90.26 متر ومديونيتها 541560 جنيها، يعنى الأعلى مساحة ومديونية، منصور حسن يليه علاء مبارك يليه ورثة عبدالله الصباح.

أما شاطئ سميراميس، الذى تهدمت به الكبائن ذات الطوابق الثلاثة هذا الأسبوع، وكان مثار غضب الغالبية، رغم أننى أراها خطوة للإصلاح وإعادة التفكير الصحيح نحو استغلال المنتزه، فى 45 كابينة، تم سحبها، وما توقفت عنده هو سحب كابينة اللواء رأفت العتال، رئيس شركة المنتزه الأسبق، الذى ظل رئيساً للشركة لنحو 21 عاماً تقريباً حتى قيام ثورة يناير.

كابينته رقم 21 مساحتها 21.55 متر ومديونيتها 129300 جنيه، ولابنته هبة واحدة باسمها تم سحبها من شاطئ الغزال رقم 8، مساحتها 31 متراً ومديونيتها 186000 جنيه، المهم أن أشهر من تم سحب كبائنهم بهذا الشاطئ مع اللواء رأفت هم ورثة عبدالحميد أباظة، وورثة أحمد محمد أباظة، وابن الكاتب عبد الرحمن فهمى والدكتور أحمد أبو المجد، مساحتها 26 متراً ومديونيتها 159000 جنيه، وماجد سليمان أباظة مساحتها 17 متراً ورقم 101 لوفيق الابن الكبير لتوفيق الحكيم، مساحتها 18 متراً ومديونيتها 112200 جنيه، وورثة ثروت أباظة مساحتها مثل مساحة كابينة توفيق الحكيم ومديونيتها مثلها تماماً.

أما شاطئ رمسيس فتم سحب كابينتين، 2/1 لورثة الفريق أول محمد على فهى، مساحتها 45 متراً ومديونيتها 166600 جنيه، ورقم 1/4 لورثة وزير الخارجية الأسبق كمال حسن على ومساحتها 45 متراً ومديونيتها 271500 جنيه.

وفى شاطئ نفرتارى تم سحب 17 كابينة، أشهرها رقم 5 لورثة وزير السياحة الأسبق فؤاد سلطان، مساحتها 34 مترًا ومديونيتها 208680 جنيها، ورقم 27 لرئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق إبراهيم نافع، مساحتها 35 متراً تقريباً ومديونيتها 208680 جنيهًا

وبشاطئ كليوباترا تم سحب نحو 57 كابينة، أشهرها كابينة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، رقم 21 مساحتها 28 متراً مديونيتها 57300 جنيه، وورثة عزت سلامة رقم 1/1 مساحتها 67 متراً ومديونيتها 404100 جنيه، وهانى السرجانى، وورثة الكاتب والسيناريست جلال الدين الحمامصى رقم 28 ومساحتها 29 متراً تقريباً ومديونيتها 166422 جنيها، واللواء صلاح التونسى سليمان برقم 45 ومساحتها 28 والمديونية 115900 جنيه، وورثة مختار إبراهيم ملوك المقاولات برقم 94 والمساحة 28 متراً والمديونية 171900 جنيه.

ثم ورثة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، بكابينة رقم 67، مساحتها 28.65 متر والمديونية 171900 جنيه، وعائشة أحمد مرعى ابنة الوزير ورجل الأعمال الأشهر فى عهد السادات، برقم 55 ومساحتها 28 متراً ومديونيتها 28550 جنيها، والدكتورة سمر أسامة السعدى، وهذه خالها وسيم محيى الدين، صاحب سان جيوفانى، ووالدها صاحب مصانع أدوية برقم 52 والمديونية 353700 جنيه ومساحتها 58 متراً تقريباً.

ورقم 169 لورثة الليثى عبد الناصر، شقيق الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وهم أربع بنات ومساحتها 94 متراً ومديونيتها 555200 جنيه، ويتردد أنهم باعوها لمحام منذ أعوام وقام المحامى ببيعها لرجل أعمال شهير بنحو 4 ملايين جنيه قبل أعوام، ورقم 158 لورثة الكاتب الكبير سعيد سنبل بالأخبار، مساحتها نحو 30 متراً ومديونيتها 179400 جنيه ورقم 130/1 لورثة رئيس وزراء مصر الأسبق فؤاد محيى الدين مساحتها نحو 38 متراً ومديونيتها 226200 جنيه.

3- شاطئ نفرتيتى

أما شاطئ نفرتيتى فتم سحب نحو 27 كابينة منه، أشهرها كابينة الوزير الأسبق أحمد الليثى، برقم 73 المجاورة لكابينة رئيس الوزراء أحمد نظيف مساحتها 41.35 متر ومديونيتها 41350 جنيها، ورقم 70 لرجل الأعمال علاء زهران وإحسان محمد السيد وهبة، زوجة الراحل محمد زهران، أما شاطئ إيزيس فيه نحو 21 كابينة، أشهر المطرودين منها ورثة عبدالحميد سراج الدين برقم 1/99 مساحتها 37 متراً تقريباً ومديونيتها 222360 جنيها، وورثة القنصل الفخرى عمر الحديدى، رقم 2/86 مساحتها 37 متراً تقريباً ومديونيتها 14360 جنيها، ورقم 2/84 لورثة وزير داخلية مصر ومحافظ الإسكندرية الأسبق ممدوح سالم مساحتها نحو 37 متراً ومديونيتها نحو 222360 جنيهًا.

ورقم 2/82 يمتلكها نور الدين محمد الشريف، رجل الأعمال صاحب توكيل اسكودا، الذى كان حديث مصر قبل شهور، عندما استولى أحد العاملين بالبنوك على نحو 120 مليون جنيه منه ومات متأثراً بما حدث، وهذه الكابينة مساحتها 37 متراً ومديونيتها 74120 جنيها وهو رقم زهيد جداً!

4- شاطئ عايدة

وشاطئ عايدة به نحو 18 كابينة، أشهر المطرودين منها هم ورثة عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق، رقم 1/28 مساحتها 37 متراً تقريباً والمديونية 37060 جنيها، ورقم 1/23 لمحمد حسنين هيكل الكاتب الكبير الراحل، مساحتها 37 متراً تقريباً والمديونية 222360 جنيهًا، ورقم 2/1 تابع للقنصلية الإيطالية، مساحتها 37 متراً والمديونية 388741 جنيها، ورقم 1/9 باسم صاحب توكيل ماراديف الأشهر فى الخدمات البترولية الراحل عيسى عليش، مساحتها 37 متراً والمديونية 74120 جنيها.

وأثناء إخلاء كابينة نائب رئيس الجمهورية الأسبق فى عهد الثورة، حسين الشافعى من محتوياتها تمهيداً لهدمها، كانت الصدمة الكبرى التى قابلت القائمين على ذلك العمل يوم الخميس الماضى، وهى عثورهم بالمكان الذى يعد الأكبر مساحة فى الفيللات بمنطقة الجزيرة، وهى 977 مترا فيللا طابقين بها 8 حجرات و4 حمامات و3 ليفينج، بخلاف عدد من البلكونات الكبيرة وملحق بالفيللا 6 حجرات.

تم العثور على 8 لوحات فيها، يعتقد أنها تعود للعصر القبطى، وهى لوحات نادرة جداً بالإضافة إلى أنها ذات قيمة فنية عالية، تم نقلها لمخزن متحف مصطفى كامل بشارع المعسكر الرومانى بعد إبلاغ النيابة التى شكلت لجنة من هيئة الآثار وأعطتها مهلة 15 يوماً لتحديد الحقبة الزمنية التى تنتمى لها وقيمتها المالية والفنية، كما يمكن إعطاء مهلة أخرى تمتد لأكثر من ذلك لكتابة التقرير النهائى.

وكانت الصدمة الكبرى الثانية، إيجاد بيانو يعود لعام 1899، نادر جداً لا يعرف أحد كيف وصل لذلك المكان وكيف دخل من بوابة قصر المنتزه، وتم نقله أيضاً لمخزن متحف مصطفى كامل وأيضاً يدخل فى التقدير، أما الصدمة الثالثة فإيجاد تمثال يعود للعصر البطلمى وقطع أثرية أخرى يونانية ورومانية، مستخرجة من الآثار الغارقة، من الخليج الذى يقع أمام الكابينة، وكان تابعاً لإدارة الآثار الغارقة وكان العمل قائما فى الموقع قبل إيقافه لقربه من القصور الرئاسية قبل 10 سنوات، أيام مبارك، بأمر من زكريا عزمى وقتها.

حينها قالوا لازم البحث عن الآثار الغارقة التى تبعد 4 كيلو مترات عن منطقة قصور الرئاسة، والغريب أن أحد الذين كانوا مشرفين على لجان الآثار الغارقة قبل 10 سنوات وضمن فريق العمل كان بين فريق الجرد والتسلم الحالى أيضا، وأكد أن تلك الآثار خارجة من تحت المياه، وأيضاً تم نقلها لمتحف مصطفى كامل، وهى قطع أثرية.

أما الشىء الأخير الصادم فهو إيجاد طقم صينى فرنساوى «هاندميد» يعود لـ100 عام مضت، وموقع باسم صاحبه بالطبع، أنا هنا ناقلة لما حدث وليس لى أن أعقب على شىء، رأيت حسين الشافعى مرة واحدة فى حياتى يطل من شرفة تلك الفيللا قبل سنوات من رحيله، حيث كان يقيم بتلك الفيللا، ونشرت عنه أنه لا يدفع إيجار ذلك المكان الرائع، الذى هو تقريباً 3000 جنيه تقريباً بالعام قبل الزيادة، وكان عليه مديونية قبل ثورة يناير نحو 520 ألف جنيه وقتها وكان رافضا لدفعها حتى تم التسوية والتقسيط.

والخمس فيللات كان لا يسكن فيها إلا حسين الشافعى ولهم وضعية خاصة، حيث الأشجار النادرة التى عندما فكرت إنعام محمد على أن تصور مشاهد فيلم «قاسم أمين» فى باريس صورتها مستخدما تلك الأشجار النادرة، وبعد الساعة الخامسة يتم إخلاء المكان تماماً من الناس وتصبح مليئة بحرس شركة المنتزه فى قلب المياه أمام خليج الفنار، ترى الحرملك وكل البحر.

5- الفاسد الذى انضم للإخوان

أما الصدمة الأخرى فكانت أمام اللجنة التى قامت بفتح الكبائن لتسلمها، فيللا لرجل أعمال سكندرى، هو الإخوانى الهارب «م.ا» معروف بحبه للشو ومعروف كذلك بزيجاته الكثيرة، أصبح فجأة من المعارضين، وسافر لإحدى دول أوروبا الآن، المهم عند فتح تلك الكابينة الفيللا فى بقعة رائعة من البحر تم العثور على كاميرات داخل حجرات النوم، موضوعة فى أماكن مميزة تتيح التصوير كاملاً من كل اتجاه لمن على السرائر، كذلك كاميرات تصوير داخل الحمامات وداخل الادشاش، بحيث تتيح التصوير كاملا.

وتم البحث عن الفلاشات الخاصة بكل كاميرا فلم يجدوا شيئا، فأيقنوا أن صاحبنا كان يقوم بتصوير ضيوفه وربما له مزاج فى التصوير داخل حجرة نومه، مع أحبائه أو زوجته، وكان مشهورا بزيجاته المتكررة والطلاق، كما تم إيجاد كاميرات داخل الحمامات للتصوير.

والسؤال الآن يا ترى مين اللى اتصور؟.. ويا ترى أصلا ليه واضع الكاميرات فى الحمامات وحجرات النوم؟.. وأين الفلاشات؟.. وهل سنسمع يوما عن تسريب فيديوهات لأحد من داخل ذلك المكان الذى أصبح فى حوزة شركة المنتزه مثلما سمعنا وشاهدنا قبل ذلك.

منقول. fawzy Mohamed