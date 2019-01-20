بإطلالة جريئة.. رانيا يوسف لمتابعيها: "مستنية كل أسئلتكم"

نشرت الفنانة رانا يوسف، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا مرتدية فستان أبيض "ماكسي" مكشوف الظهر، مع شعر "ويفي"، مصحوبة بتعليق: "مستنيه كل أسئلتكم علي هاشتاج #askrania "، متابعة: "هجاوب عليها كلها خلال أيام".

وتفاعل العديد من الصورة، فعلق أحدهما قائلًا: "مفيش مسلسل في رمضان"، بينما تابع الأخير: "مش هتتجوزي تاني علشان عايز اتجوزك".

ومؤخرًا نشرت الفنانة مجموعة صور لها بإطلالة جريئة، بعدسة المصور محمود عاشور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت "رانيا" داخل حمام السباحة، ولم يظهر منها سوى وجهها وكتفيها دون ملابس، في إطلالة شبه عارية.

وعلقت على جلسة التصوير الأخيرة، قائلة: "هوه ده التحدي الحقيقي، تحدي البرد".

وتفاعل نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "أنتي غاوية إثارة جدل"، و"محرمتيش من ساعة الفستان"، و"كفايا فوتوسيشن بقى"، و"ألبسى حاجة الجو برد".

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