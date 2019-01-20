بالصور| حفل عقد قران الأميرة فوزية حفيدة الملك فاروق

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا لحفل عقد قران الأميرة فوزية ابنة أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، مساء أمس، على الفرنسي "سيلفيان هونودو"، في منزله بمدينة جنيف السويسرية.

وحضر الحفل عددا من أفراد العائلة وأصدقاء العائلتين، وأقيم حفل الزفاف في منزل الملك أحمد فؤاد بمدينة جنيف بسويسرا، ومن أبرز الحضور في الحفل ياسمين بنت الأميرة فريال وزوجها علي شعراوي، محمد علي وفخر الدين شقيقا العروس.

جدير بالذكر أن الأميرة فوزية صاحبة الـ37 عامًا، ابنة آخر ملوك مصر، الملك أحمد فؤاد الثاني، وحفيدة الملك فاروق الأول، وزوجها يعمل مهندسًا بإمارة موناكو الفرنسية.

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