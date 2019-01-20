اختاري عطرك بتركيبة الفانيليا وتباهي بأنوثتكِ

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يناير 2019 02:37 مساءً - تعتبر رائحة الفانيليا من أكثر الروائح التي تعكس شعوراً بالأنوثة والدلال، وهي تدخل في تركيبة معظم العطور المخصّصة لموسم الصيف كونها ناعمة وفي الوقت نفسه تفوح بشكل جذاب.

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وفي ما يأتي اخترنا لك مجموعة من أجمل العطور التي دخلت الفانيليا في تركيبتها:

- عطر Burberry Body الذي تم إصداره عام 2011. تتألف مقدّمة العطر من النباتات والخوخ والفريز، ويأتي القلب غنياً بزهور السوسن والورد وخشب الصندل، فيما القاعدة ترتكز على الفانيليا والعنبر والمسك وأخشاب الكشمير.

- عطر Dolce&Gabbana The One الذي تم إصداره عام 2006. تتألف مقدمة العطر من الليتشي واليوسفي والخوخ والبارغموت، ويأتي القلب غنياً بالزنبق والياسمين فيما ترتكز قاعدته على الفانيلا والعنبر والمسك ونجيل الهند.

- عطر Givenchy Dahlia Noir الذي تم إصداره عام 2011. تتألف مقدمة العطر من اليوسفي والفلفل الوردي والبارغموت مع قلب غنيّ بزهور السوسن والباتشولي والورد. أما القاعدة فترتكز على الفانيلا وخشب الصندل والأكواكموس.

- عطر Jo Malone Vanilla&Anise الذي تم إصداره عام 2009. وهو عطر زهري-فواكه- جورماند للرجال والنساء. غني بالبارغموت وزهرة الينسون والشمر مع قلب من مسك الروم والأوركيد والياسمين. أما القاعدة فترتكز على الفانيلا والعنبر ونجيل الهند.

- عطر Tom Ford Tobacco Vanille الذي تمّ إصداره عام 2007، وهو عطر شرقي- حار للرجال والنساء. يتألف العطر من أوراق التبغ ورائحة التوابل مع قلب من براعم التبغ والفانيلا والكاكاو.

- عطر Van Cleef&Arpels Orchidee Vanille الذي تم إصداره عام 2009، ويتألف من اليوسفي والليتشي واللوز المر والشوكولاتة الداكنة والورد البلغاري مع قاعد ترتكز على الفانيلا وأخشاب الأرز والمسك الأبيض وأوركيد الفانيلا.