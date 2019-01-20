كتب ياسر ابراهيم - الأحد 20 يناير 2019 12:45 مساءً - المحكمة الادارية العليا تعيد عميدة فنون جميلة حلوان إلى منصبها مرة اخرى

كتب:نبيل سيف

قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة اليوم السبت بالغاء قرار رئيس جامعة حلوان بأقالة الفنانة الدكتورة/ صفية القبانى عميدة كلية فنون جميلة الزمالك السابقة من منصبها.

ووصفت المحكمة قرار رئيس جامعة حلوان الصادر قبل عام تقريبا بانه مخالف للقانون وللدستور ،كما وصفت المحكمة فى حثيات حكمها بالغاء القرار تحقيقات مجلس تأديب الجامعة التى تمت معها بانها لم تكن قانونية وحدث بها تجاوزات.

وكان الدكتور /جابر جاد نصار –استاذ القانون بجامعة القاهرة –والرئيس السابق لجامعة القاهرة –قد طعن امام المحكمة الادارية العليا وكيلا عن الدكتورة صفية القبانى على قرار اقالتها من منصبها ،واصفا القرار بانه مخالف للدستور والقانون وضد المصلحة العامة ،بالإضافة الى وجود تجاوزات فى القرار .

كان قرار جمهوري، في إبريل 2015، صدر بتعيين الدكتورة صفية القباني، عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان لتصبح أول سيدة تشغل ذلك المنصب منذ إنشائها عام 1908.

وشغلت "القباني"، منذ عام 2009 ولمدة فترتين متتاليتين كوكيل لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، وفي أكتوبر 2014 أضيف إلى عملها منصب القائم بأعمال العمادة.





