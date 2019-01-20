كتب ياسر ابراهيم - الأحد 20 يناير 2019 03:58 صباحاً - جدول مباريات اليوم الأحد 20-1-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

أحد كروي مثير جديد ينتظرنا. منتخب مصر في المونديال. دور الـ 16 من كأس آسيا. استكمال مباريات الكونفدرالية الإفريقية. واستمرار الدوريات الأوروبية الكبرى.

منتخب مصر لكرة اليد يواجه نظيره منتخب النرويج في التاسعة مساءً على قناة النيل للرياضة.

في إنجلترا، يحل مانشستر سيتي ضيفا على هدرسفيلد في الثالثة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 2.

ثم يلعب توتنام أمام فولام على ملعب الأخير في السادسة مساءً على نفس القناة.

في إسبانيا، سيلعب برشلونة أمام ديبورتيفو ليجانيس في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 3.

وينطلق دور الـ 16 من كأس آسيا. منتخب الأردن يواجه فيتنام في الواحدة ظهرا على بي إن ماكس 1 ثم تايلاند أمام الصين في الرابعة على نفس القناة.

ويلعب منتخب إيران أمام عمان في السابعة مساءً على بي إن ماكس 1 أيضا.

في إيطاليا، سنكون على موعد مع قمة نابولي ولاتسيو في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

وتستكمل مباريات دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية، أبرزهم الصفاقسي ضد فيبرس الأوغندي في السابعة مساءً ونصر حسين داي الجزائري أمام أهلي بنغازي الليبي في السادسة مساءً والرجاء المغربي أمام إفريقيا ستارز في نفس الموعد.

وتبث مباريات الكونفدرالية على القنوات المحلية لأًصحاب الأرض في المباريات.

مباريات اليوم الأحد 20-12019

كأس الأمم الآسيوية 2019

الأردن مع فيتنام 1:00 ظهرا

تايلاند مع الصين 4:00 عصرا

إيران مع عمان 7:00 مساء

كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019

كمبالا سيتي مع أوثو دويو 3:00 عصرا

أشانتي كوتوكو مع كوتون سبورت 5:00 مساء

الرجاء الرياضي مع أفريقيا ستارز 6:00 مساء

نصر حسين داي مع الأهلي بنغازي 6:45 مساء

النادي الصفاقسي مع فيبرس 7:00 مساء

الدوري الإنجليزي الممتاز

هيديرسفيلد تاون مع مانشستر سيتي 3:30 عصرا

فولهام مع توتنهام هوتسبير 6:00 مساء

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

ريـال بيتيس مع جيرونا 1:30 ظهرا

فياريال مع أتلتيك بيلباو 5:15 مساء

رايو فاليكانو مع ريـال سوسييداد 7:30 مساء

برشلونة مع ليجانيس 9:45 مساء

الدوري الإيطالي الدرجة A

فروزينوني مع أتلانتا 1:30 ظهرا

فيورنتينا مع سامبدوريا 4:00 عصرا

سبال مع بولونيا 4:00 عصرا

كالياري مع إمبولي 7:00 مساء

نابولي مع لاتسيو 7:45 مساء

الدوري الألماني الدرجة الأولى

نورنبيرج مع هيرتا برلين 4:30 عصرا

شالكه مع فولفسبورج 7:00 مساء