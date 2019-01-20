كتب ياسر ابراهيم - الأحد 20 يناير 2019 03:58 صباحاً - موعد مباراة مصر والنرويج اليوم في كأس العالم لكرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد

تأهل منتخب مصر لكرة اليد لدور المجموعات الثاني ببطولة كأس العالم لليد، المقامة في دولتي ألمانيا والدنمارك، وذلك بعدما احتل الفراعنة المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط.

وانضمت مصر إلى منتخبات المجموعة الثانية التي تضم: "الدنمارك والنرويج والسويد والمجر وتونس"، حيث يلتقي الثلاثة الأوائل من المجموعة "D" وهي "مصر والسويد والمجر" مع الثلاثي الأوائل من المجموعة "C" .

ويواجه فراعنة اليد منتخب النرويج، في أولى مباريات دور المجموعات بالمرحلة الأساسية من مونديال اليد، مساء الأحد.

- موعد مباراة مصر والنرويج في كأس العالم لكرة اليد

تُقام مباراة مصر والنرويج، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد على ملعب جيسكي بنك بوكسن، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

- القناة الناقلة لمباراة مصر والنرويج في كأس العالم لكرة اليد

تُذاع مباراة مصر والنرويج في الجولة الأولى من دور المجموعات للمرحلة الأساسية، عبر قناة النيل للرياضة حصريًا.

- معلق مباراة مصر والنرويج في مونديال اليد

يقوم خالد خيري بالتعليق على أحداث مباراة مصر والنرويج على قناة النيل للرياضة.