كتب ياسر ابراهيم - السبت 19 يناير 2019 11:20 مساءً - كهرباء سد النهضة لن تحقق لإثيوبيا أي عائد مادي

كتبت : شيرين عصملي

قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والأراضي بجامعة القاهرة، خبير المياه الدولي، أن إثيوبيا فوضت البنك الدولي للضغط وإقناع مصر بشراء أكبر كمية من إنتاج سد النهضة من الكهرباء، بما يقدر 75% من الإنتاج، معتمدة على أن مصر كانت في 2013/ 2014، كانت تعانى من انقطاع التيار الكهربائي في ذلك الوقت.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن القيادة السياسية في مصر نظرت إلى قضية انقطاع التيار الكهربائى بأهمية شديدة وبحكمة عندما قررت الاكتفاء الذاتى من الكهرباء، وعدم الاعتماد على إثيوبيا في مد مصر بالتيار الكهربائي، وحتى لا تكون طريقا أمام إثيوبيا لإنشاء المزيد من السدود.

وأكد أن اكتفاء مصر ذاتيا من الكهرباء وتحقيق فائض وتصديره إلى جنوب السودان جعل سد النهضة عديم الجدوى حتى واكتملت عملية البناء فإن تصدير إنتاجه من الكهرباء لن يحقق أي عائد مادي لإثيوبيا بسبب بعد المسافات.