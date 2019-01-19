كتب ياسر ابراهيم - السبت 19 يناير 2019 07:00 مساءً - استقالة هاني أبو الفتوح من متروبوليتان مصر للاستشارات

نشر الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح تغريده على صفحته الرسمية، أعلن فيها استقالته من منصبه في شركة متروبوليتان مصر للاستشارات.

وقال أبو الفتوح الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة منذ يونيو 2018: "قررت أن الوقت قد حان لخوض تجربة جديدة في مجال أعمال أخر، و دراسة عروض لإلقاء محاضرات في احدي دول الاتحاد الأوربي".

أضاف أبو الفتوح:"لقد سعدت بالعمل في شركة متروبوليتان مصر للاستشارات وأرجو لهم التوفيق والازدهار".

الجدير بالذكر أن هاني أبو الفتوح يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجال العمل المصرفي والمالي والاستشاري، كما شغل عدداً من المناصب القيادية في بنوك ومؤسسات مالية واستشارية في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.



