زيت جوز الهند أساسي في الشتاء لهذه الأسباب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يناير 2019 02:47 مساءً - الزيوت الطبيعية من أفضل مستحضرات العناية بالبشرة، ولكل زيت خصائصه المميزة، ويعتبر زيت جوز الهند أحد هذه الزيوت التي تحتوي على كثير من الفوائد للبشرة لاسيما في فصل الشتاء.

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فوائد زيت جوز الهند للبشرة

- يمكن أن تستخدميه كمزيل للمكياج بعيدًا عن المستحضرات التي تحتوي على مواد كيماوية قوية تضر بشرتك.

- يعمل على توحيد لون البشرة، وإزالة البقع الداكنة، إذ يعدّ أحد المكونات الأساسية في وصفات بياض الثلج لتفتيح لون البشرة الداكنة، لاحتوائه على أحماض دهنية، مثل حمض كابريك وحمض اللوريك.

- يضيف لمسة ناعمة ولامعة لبشرتك، لاحتوائه على مضادات أكسدة.

- يحد من ظهور التجاعيد، ويحافظ على بشرتك صحية ولامعة لأنه يحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن، كفيتامين E.

طريقة استخدام جوز الهند مع الوصفات

- بإمكانك استخدامه يوميًا قبل النوم أو أثناء النهار، بواسطة قطنة مبللة ببضع قطرات منه ، للمسة ناعمة ومرطبة.

- اخلطيه مع الحليب أو الزبادي، وملعقة من السكر البني لعمل تقشير لطيف لبشرتك، خاصة إن كانت بشرتك حساسة أو في الشتاء، فهو يمنع حدوث أي التهابات أو جفاف.

- اخلطيه مع الزيوت الأخرى للحصول على بشرة ناعمة وفوائد عديدة من الفيتامينات والمعادن.

- يمكن أيضًا أن تخلطيه مع حليب جوز الهند وتمسحي وجهك بقطعة قطنية إن كنت تبحثين عن بشرة فاتحة كبياض لثلج.

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