كتب ياسر ابراهيم - السبت 19 يناير 2019 12:51 مساءً - آخر الناجون من القرية الأرمنية : الرعب يسيطر عليه خوفاً من المستقبل

لا يبدو أن النجاة ستُكتب للقرية الأرمنية ليرناغيوغ التي تبعُد عن العاصمة يريفان 150 كيلومتراً.

وبالرغم أن القرية ضجت يومًا ما بالحياة إلا أن تعداد سكانها اليوم لا يتجاوز الأربعة. تقع ليرناغيوغ في منطقة نائية تعزلها الثلوج عن باقي أرمينيا خلال الشتاء، كما تفتقر القرية إلى مرافق أساسية مثل المدراس.

وبات الوضع حرجًا إلى حد دفع الستينيَ نيكول مارتيروسيان وزوجته هايكوش نيكوغوسيان إلى التفكير بالرحيل.

أما الأسرة الأخرى المتبقية في القرية، هرانت ميناسيان وزوجته مارغريت كشويان، فقد عاشت هنا 30 سنة. ولا يتصور هرانت، ابن 62 خريفاً، أن تواصل أسرته العيش في ليرناغيوغ بعد وفاته حيث يعمل أحد ابنيه في الخارج بينما استوطن الآخر قرية أخرى.

المصدر - جلوبال فويس