بالفيديو| اختطاف طفلة حديثة الولادة من مستشفى الزهراء بالعراق

التقطت عدسات الكاميرات بمستشفى "الزهراء" في العراق، مشهد خطف طفلة حديثة الولادة، من قبل امرأة.

وظهرت سيدة في الفيديو، وهي ممسكة بالرضيعة وتمشي في الرواق، وتفاعل مع المقطع المصور عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مستنكرين سهولة الخطف وظهور السيدة بكل أريحية في الستجيل.

وطالبوا بضرورة إرجاع الطفلة لوالدتها، ومحاسبة المقصرين والخاطفة على حد سواء، بحسب جريدة "ناس" العراقية.

وتابع محافظ واسط، محمد المياحي، برفقة قائد شرطة المحافظة اللواء قاسم راشد، أمس تفاصيل الحادثة، من مستشفى الزهراء، للتحقيق في قضية اختفاء طفلة حديثة الولادة.

وقال مدير المستشفى نصير القريشي في تصريحات نقلتها "ناس"، إن التحقيقات مازالت جارية، بعد وصول المحافظ وقائد الشرطة إلى المستشفى، موضحا أن الكوادر استعادت تسجيلات كاميرات المراقبة، والتي أظهرت أن امرأة أخذت الطفلة بعد ولادتها.

وأوضح "القريشي" أن وجود خلاف عائلي في القضية هو احتمال وارد، لوجود شكوك بأن الإمرأة المتهمة بسرقة الطفلة ربما دخلت المستشفى برفقة عائلة الأم وهو ما لم يتم تأكيده أو نفيه حتى الآن بانتظار اكتمال التحقيقات.

وتولى "القريشي" إدارة مستشفى الزهراء قبل 6 أيام ضمن تعديلات أجراها محافظ واسط محمد المياحي، والذي تولى إدارة المحافظة بدوره منذ أقل من شهر.

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