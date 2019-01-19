بالصور| رئيس مسابقة Miss Elegant يعلن عن القائمة النهائية للجنة التحكيم

أعلن محمود نجاح رئيس مسابقة Miss Elegant، عن القائمه النهائية للجنة التحكيم، والتي تضم الإعلامية نيرمين الشريف وسمر فؤاد miss elegant 2018، ومصمم الأزياء شريف نصر، وخبير التجميل والتغذية العلاجية سارة المهدي، وخبيرة التجميل أميرة البيطار، بالإضافة إلى نجوم الفن الذين سوف يعلن عن أسمائهم قريبا.

وأشار "نجاح" في تصريحات صحفيه له أنه تم الاستقرار على 19 متسابقة من بين المتقدمات، على أن تجرى التصفيات قبل النهائية يوم 15 فبراير القادم، للوصول إلى 10 فتيات لدخول السباق النهائي.

يذكر أن هذا الموسم يعد الرابع للحصول على لقب Miss Elegant، وكانت شروط التقديم هذا العام مختلفه عن المواسم السابقة، حيث تضمنت الشروط أن يتراوح سن المتسابقة ما بين 18 و28 عاما، وأن يبدأ الطول من 165 سم على أن يكون الوزن مناسب مع الطول.

ويجب أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل عالي أو طالبة في الجامعة، مع ضرورة أن تكون مثقفة ولبقة في طريقة كلامها وأسلوبها مع الاخرين، لافتا إلى أنه يجب أن تكون نشطة في العمل الميداني وخدمة المجتمع، ولديها قدرة على تحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، وتكون أيضا متفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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